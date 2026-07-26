內地客批香港服務體驗「極差」 轟職員無視插隊+餐廳侍應態度冷漠：沒服務為何要收服務費

香港的服務業態度近年屢成熱話，不時引起旅客與本地人的討論。近日，一名內地旅客在社交平台發文，形容在香港的服務業體驗「極差」，如排隊乘搭觀光巴士時有人插隊，工作人員未有適當處理，「只一味的說不知道」，加上餐廳侍應態度冷漠，對仍然收取加一服務費感不解，坦言「沒有服務為什麼要收服務」，詳情即看下文。

內地客批香港服務體驗「極差」 轟職員無視插隊+餐廳侍應態度冷漠

內地客批香港服務體驗「極差」 轟職員無視插隊+餐廳侍應態度冷漠

事主在帖文中大吐苦水，批評部分香港服務業前線「賺著消費者的錢卻不作為」，認為即使面對生活壓力，「不對顧客擺臉色」是基本責任，起碼要為顧客帶來「相應的對待」。事主詳細列出兩大遭遇，先是花上一小時排隊乘搭觀光巴士，惟中途卻因職員未有適當處理而頻頻遭人插隊，形容曾「好聲好氣」向工作人員反映，對方卻根本不理會，只一味推搪說「不知道」，令事主深感無奈。

至於餐飲體驗更是「堪稱糟糕」，事主形容侍應態度冷淡，「冷淡冷漠才是常態」，質疑餐廳收取加一服務費的原因，「沒服務為何要收服務費」，認為倒不如將費用直接算進餐飲費中，反問此舉「意義為何」。種種經歷令事主感嘆，感覺香港社會的「戾氣都很重」。

網民笑言：其實是無差別攻擊

帖文公開後，引起兩地網民的討論與共鳴。有網民形容港人假日北上「擠爆內地」，某程度上是「香港人自己也受不了香港本地那些服務生態度」。有網民則認為旅遊旺區的前線服務業或許因為更繁忙，故態度通常較差，而「生活區居民多的地方會好很多」；有人認為香港較適合商務旅客，單純觀光容易感到「格格不入」。

另一方面，有在港工作及生活的內地網民指出，香港服務業前線不論對遊客或本地人都一樣，笑言是「無差別攻擊」，「其實local也會被罵的」，形容香港生活節奏急促，確實容易令人暴躁，同時指出部分遊客質素有待提高，如在繁忙時間堵塞電梯等，阻礙居民出入，呼籲雙方互相理解。

來源：小紅書

文：LW