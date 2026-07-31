黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡

屹立於黃大仙下邨超過30載、陪伴無數街坊成長的「利豐打冷小廚」，近日貼出結業通知，宣佈將於8月19日後正式停業，引來大批食客及網民不捨。這家以正宗大排檔風味及鑊氣小炒見稱的老店，其告別不僅是一個時代的終結，也再次引發公眾對香港獨有「冬菇亭」文化流逝的感慨。

黃大仙利豐打冷租約期滿 卅載人情味告終

位於黃大仙冬菇亭的「利豐打冷小廚」，是區內家喻戶曉的「醫肚」熱點。近日，店家在門外貼出一張「結業通知」，簡潔而沉重地交代了離場原因。通知上寫道：「致：過去30多年來風雨不改的街坊好友們，因租約期滿及各項環境因素關係，很遺憾地向大家宣布，本店將營業至2026年8月19號晚上後正式結業！」店方在文中衷心感謝街坊多年的支持與愛戴，並以一句「有緣再會！」作結，為這段持續三十多年的美味情緣畫上句點。

「利豐」的離場，在網上食客群組中激起千層浪。不少人對黃大仙「無野食喇」感到惋惜，認為失去了一個重要的集體回憶。有忠實顧客大讚「利豐雞扎好食」，稱其為必點菜式。然而，亦有網民持不同看法，認為冬菇亭近年經過翻新後，「貴過酒樓又唔好食」，汰弱留強乃必然之事。但隨即有人反駁，擔心唯一的競爭者離場後，「（隔離店）食品質數太差，之後無對手，肯定再差」，最終受影響的還是食客。

負責人慨嘆經濟低迷慘過疫情 「望住個生意額真係...」

結業告示上提及「環境因素」，背後隱藏着老闆的無奈。《星島頭條》就結業一事向利豐查詢，負責人親證消息，並大吐苦水。他坦言現時經濟市道相當疲弱，經營環境甚至比疫情期間更為惡劣。他無奈感嘆：「疫情時期啲人都留港消費，依家個個北上消費，望住個生意額真係.......」語氣中盡顯心灰意冷，最終決定忍痛離場。至於未來會否另覓舖位東山再起？負責人則表示目前言之尚早，暫未有定案。

由打冷起家到點心小炒 「大排檔」風味成追憶

「冬菇亭」作為香港公共屋邨的獨有產物，自1970年代起便成為平民美食的代名詞。其鑊氣十足、惹味實惠的菜式，是許多港人成長的共同記憶。利豐打冷小廚始於90年代，最初由潮州「打冷」起家，憑著滷水拼盤、蠔餅、鹽焗烏頭等地道菜式打響名堂。其後逐步擴展，白天化身茶樓，提供盅頭飯及點心；晚市則變回鑊氣沖天的大排檔，小炒、火鍋樣樣皆精。

有食客分享，店家的滷水鵝「味道剛好，不油膩」，避風塘茄子更是「香氣四溢，份量十足」。對於許多在屋邨長大的市民而言，光顧冬菇亭不僅是為了解決一餐，更是為了一份難以割捨的情懷。如今，隨著「利豐」的結業，這份屬於黃大仙街坊的獨特風味，終將成為絕響。



圖片及資料來源：黃大仙區友@Facebook

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