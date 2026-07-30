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半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」

飲食
更新時間：18:53 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:53 2026-07-30 HKT

荃灣Five Guys結業｜今日（30日），有網民留意到位於荃灣荃新天地的美式連鎖漢堡品牌「Five Guys」，在常規的營業時段內拉下大閘，且內部正在進行清理工作。此外，該分店的資訊已從品牌的官方門市列表中被正式移除，進一步證實了該分店已經結業的傳聞。

Five Guys荃灣店結業！網民直擊落閘清場 官網除名後僅剩6間分店

網民直擊Five Guys荃灣店落閘清場
網民直擊Five Guys荃灣店落閘清場
Five Guys官網除名後僅剩6間分店
Five Guys官網除名後僅剩6間分店

該名網民在Threads上分享了一張荃新天地「Five Guys」分店清場的照片，並發文好奇詢問該店「幾時開始冇做」。從相片可見，店舖在正常營業時間內大閘緊閉，內部堆放了大量紙箱及雜物，更有多名店員及疑似裝修工人正在進行清理與收拾工作，隨即引發大眾對於該分店結業的揣測。

此外，《星島頭條》記者翻查「Five Guys」官方網站的最新門市資訊，確認荃灣分店已被正式除名，目前，品牌在全港僅剩下六間分店，分別位於尖沙咀K11 MUSEA、中環文華行、灣仔莊士敦道、觀塘APM等地。

半年多連執3間 網民批定價偏高客量慘淡

荃灣分店結業的消息一出，有部分網民坦言對此並不感到意外，指「Five Guys」的定價過高，且口味未必迎合大眾，甚至留言批評食物「又貴又難食」。有人更點出荃灣區內的美食選擇繁多，競爭極度激烈，認為這是其遭到市場淘汰的關鍵原因之一。同時，有街坊補充該店客流量一直欠佳，形容平日店內「日日都拍烏蠅」，往往只有寥寥數名食客光顧。

事實上，這已非「Five Guys」近期首宗結業消息。品牌位於銅鑼灣羅素街的巨型舖位分店，剛於今年5月份突然宣布結束營業；而位於北角的分店，亦早於去年年底悄悄離場。面對現時本地飲食業界的低迷氣氛，以及沉重的租金壓力，「Five Guys」去年曾一度罕有地推出定價$99的套餐優惠以圖救市。

早前報道：FIVE GUYS銅鑼灣店驚傳結業？羅素街舖位拉閘 官網已除名 網民嘆：我咁有錢都卻步

鍾培生曾點評食Five Guys都是「智商稅」

鍾培生曾點評食Five Guys都是「智商稅」
鍾培生曾點評食Five Guys都是「智商稅」

回顧「Five Guys」的發展背景，品牌自2018年正式進軍香港市場，以即叫即製的漢堡包、新鮮手切薯條，以及提供豐富自選配料的奶昔作為主打特色。然而，其高昂的定價有別於普遍港人對於快餐店「平、靚、正」的印象，且店內長期採取單點模式銷售，即消費者需要分別購買漢堡、薯條及飲品，組合起來的一個套餐動輒花費約$200。

香港「富三代」鍾培生早前亦曾公開評論，指「Five Guys」既不具備快餐店的平民價格，亦沒有相應的快餐質素，加上部分醬料需要額外逐樣收費，直言光顧該店如同繳交「智商稅」。

資料來源：hardystan＠Threads

同場加映：朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！

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