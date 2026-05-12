FIVE GUYS銅鑼灣店驚傳結業？羅素街舖位拉閘 官網已除名 網民嘆：我咁有錢都卻步

銅鑼灣FIVE GUYS結業｜近年本港飲食業經營環境充滿挑戰，不少連鎖品牌亦需調整經營策略。近日，有網民發現，著名美國連鎖漢堡店「FIVE GUYS」位於銅鑼灣羅素街的分店突然拉下大閘未有營業，而官方網站亦已移除該分店資料，事件引起食客及網民的廣泛關注，憂慮這舖是否已結束營業。

FIVE GUYS銅鑼灣分店驚傳結業 $99餐救市無望 半年內連執2間

事緣，知名食家劉晉在Facebook「灣仔為食友」群組發帖，分享位於銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心的「FIVE GUYS」分店已拉下大閘，並附上圖片，留言感嘆「終於捱唔住」。記者翻查網上資料，發現該分店狀態顯示為「暫時停業」，而香港官方網站的分店列表上，亦已不見銅鑼灣分店的蹤影。

疑似結業消息一出，引來網民留言，有人更嘲諷表示「我咁有錢都卻步」。翻查資料，銅鑼灣羅素街曾是全球最貴租金的商業街之一，而「FIVE GUYS」這間舖的前租戶曾有連鎖快餐店麥當勞及化妝品品牌莎莎。「FIVE GUYS」於數年前以約50萬月租進駐這個連地下入口的樓上舖位，面積約6700呎，一度成為市場熱話。

去年曾推$99套餐救市

面對飲食業的低迷市道，「FIVE GUYS」曾在去年罕有地推出$130套餐，其後更降價至$99，套餐飲品更可選擇原價$60的招牌奶昔，被視為應對市場壓力的舉措。可惜其北角分店已於2025年底悄然結業，如今銅鑼灣分店疑似結業的情況，更添市民對其經營狀況的憂慮，而《星島頭條》記者就銅鑼灣店疑似結業一事正向FIVE GUYS了解。

資料來源：劉晉、Five Guys