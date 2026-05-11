銅鑼灣MAMAME按摩站！Fashion Walk快閃店 $68體驗15分鐘即時放鬆

生活節奏急促，肩頸疲勞已成都市人常態。為此，一站式專業護理中心MAMAME，即日起至5月28日，於銅鑼灣Fashion Walk地下開設「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分鐘按摩休息站」，讓所有忙碌的都市人能以$68的價格，享受一個短暫而高效的放鬆體驗。

$68按摩休息站 15分鐘迅速恢復活力

為此，一站式專業護理中心MAMAME，即日起至5月28日，於銅鑼灣Fashion Walk地下開設「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分鐘按摩休息站」。

「15分鐘按摩休息站」，專為因長期勞累而導致肩頸繃緊的媽媽、女士們，提供一個快速放鬆的機會。只需$68，即可享受專業的按摩服務。

快閃店內最引人注目的，莫過於一個巨型夢幻粉紅玫瑰花盒裝置，以層層疊疊的精緻玫瑰打造的場景，營造出童話般的浪漫氛圍。

店內特設「15分鐘按摩休息站」，專為因長期勞累而導致肩頸繃緊的媽媽、女士們，提供一個快速放鬆的機會。只需$68，即可享受專業的按摩服務，迅速趕走疲憊。此服務每日名額不限，採先到先得方式；若遇人流眾多，將派籌安排，以確保服務流程順暢。

升級專業療程 延續舒適體驗

凡在快閃店享用$68按摩服務的顧客，可以$200的優惠價，升級體驗Dr. Magic隱形止痛貼療程，此療程有助延續紓緩疼痛的效果，惟需前往MAMAME分店進行。升級體驗同樣不設每日名額，但必須透過官方WhatsApp（9452 6338）提前預約。

夢幻粉紅玫瑰花海 打造唯美打卡熱點

快閃店內最引人注目的，莫過於一個巨型夢幻粉紅玫瑰花盒裝置。這個以層層疊疊的精緻玫瑰打造的場景，營造出童話般的浪漫氛圍。無論是與摯愛的母親、妻子或朋友一同前來，都可以在這片花海中拍照，捕捉溫馨美好的瞬間。店內環境開揚明亮，貫徹品牌「放鬆、關懷、寵愛自己」的理念，讓每位訪客都能沉浸在專屬母親節的儀式感中。

「MAMAME Pop-up Store」活動資訊

日期 ：2025年5月8日至5月28日

時間 ：中午12:00至晚上9:00

地點 ：銅鑼灣Fashion Walk地下（霸王茶姬對面）

參加方式：15分鐘按摩服務（$68）為現場即時參加，採先到先做形式。

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