母親節禮物提案｜首飾/香水/花藝 盛載愛意 窩心推介

今個星期日便是母親節，怎樣向生命中最重要的她表達愛意？送禮要講心思，今期為大家精選精品首飾、香水、花藝，盛載愛意與感謝！

母親節獻禮1︰花語藝術 感情連結

花束與花藝擺設，正好為母親表達愛意，高級花藝品牌The Floral Atelier 推出花語系列，透過維多利亞時代花語藝術傳遞情感，每一束花都經過精心設計，不僅追求美感，更注重其蘊含的意義，特別推介The Wind Guardian Bouquet Objet，以銀蓮花為主角，寓意守護、期待與堅定不移的陪伴。

另一邊廂，法國經典時尚品牌 agnès b.特別聯乘啟德 The Twins 雙子匯2期「三道SNDO」於 5 月 1 日至 31 日期間舉行「Balade dans le Jardin」（A Walk in the Garden）主題活動。重點推介 5月9日會舉行母親節花藝工作坊，而5月10日則有花茶與浴鹽手作坊，正好讓大家與至愛的母親一同參加，自製花藝送給媽媽，最能表達心意。

agnès b.聯乘「三道SNDO」於 5 月 1 日至 31 日期間舉行「Balade dans le Jardin」（A Walk in the Garden）主題活動。

The Floral Atelier The Wind Guardian Bouquet Objet $2,350

以銀蓮花為主角，寓意守護、期待與堅定不移的陪伴。

The Floral Atelier The Wind Guardian Bouquet Objet $2,350

The Floral Atelier Harmony Crystal Cube $2,190

白色與紫色花卉組成溫柔的特色，永生花毋需澆水，可長時間擺放。

The Floral Atelier Harmony Crystal Cube $2,190

母親節獻禮2︰優雅首飾 凸顯風格

為母親送上優雅首飾，肯定是窩心之選，讓她在約會時刻佩戴，成為情感的延伸。彩色寶石不只是設計的一部分，更有着細膩而多元的情感意義。想加點新意，可留意香氛珠寶首飾，是香氛藝術與首飾的結合。

EMPHASIS 紅玉髓、孔雀石、淡水珍珠 耳環 每對$6,200起

紅玉髓、孔雀石、淡水珍珠的光澤與紋理，都各有獨特性。

EMPHASIS 紅玉髓、孔雀石、淡水珍珠 耳環 每對$6,200起

Intime Modern Chic香氛手鏈及頸鏈 各$690

首飾採用不鏽鋼製成，搭配貴氣的玫瑰金鍍層，防敏堅靭。只要將香氛精華滲入高溫燒製的香氛石中，便能持續散發純淨香氣。

Intime Modern Chic香氛手鏈及頸鏈 各$690

Pandora花語母愛手鏈套裝 $2,127

心形及蝴蝶吊飾，充滿詩意的配搭，型格又時尚。

Pandora花語母愛手鏈套裝 $2,127

Pandora掛鎖配鑰匙心形扣蛇形手鏈套裝 $2,498

掛鎖配鑰匙象徵家的意思，正好向母親聊表心意。

Pandora掛鎖配鑰匙心形扣蛇形手鏈套裝 $2,498

母親節獻禮3︰︰怡人香氣 溫柔擁抱

怡人的香氣，定必令人心曠神怡，而香水瓶的設計，也令禮物更具體面，為母親送上一瓶洋溢着活力氛圍的香水或擴香產品，如同溫柔的擁抱。

Chloé Mediterranean Essences香氛 $1,105

香調將地中海灌木、松樹或無花果加諸其中，每款均呈現地中海獨特氣息。而香水瓶則體現品牌的簡約美學，採用細緻律動感的玻璃褶紋為設計。

Chloé Mediterranean Essences香氛 $1,105

Burberry Her Parfum 香氛 $1,210

香氛注入櫻桃前調，並帶出溫暖的琥珀及氣息優雅的雲呢拿香氣，層次複雜細膩，對比鮮明。採用不透明的啞面深粉色不透光玻璃製作，像裝飾品一樣。

Burberry Her Parfum 香氛 $1,210

VÖODÖOMÖI 火山岩擴香 $849

以純銅容器配合品牌獨家擴香油，配備六款經典香調，包括玫瑰、茉莉、廣藿、檀木、青檸、桂花。

VÖODÖOMÖI 火山岩擴香 $849

Diptyque Orphéon 淡香水 $1,420

撲面而來的柑橘香氣，青橘與日本柚子的芬芳交融，釋出熱情橙香。隨之而來的是杜松子、粉紅胡椒和生薑的辛香，氣味獨特。

Diptyque Orphéon 淡香水 $1,420

agnes b. Le Parfum 巴黎金韻香水$950/右、L’Eau 晨光絮語香水$850/左

Le Parfum 巴黎金韻前調為綠茶、檸檬，中調及後調分別注入丁香及檀香，而 L’Eau 晨光絮語的前調為梨子、橙花，中調及後調分別注入牡丹及檀香。

agnes b. Le Parfum 巴黎金韻香水$950/右、L’Eau 晨光絮語香水$850/左

Michael Kors Pour Femme 香水 $835

奢華玫瑰金瓶身，充滿光采、溫暖與感性。前調以清新明亮的意大利柑橘與香梨為主，香水的核心是馥郁的大馬士革玫瑰，玫瑰葉的細膩香調則進一步提升其層次。

Michael Kors Pour Femme 香水 $835

KAYALI Eden Plush Pear Parfum $1,250 （SEPHORA有售）

主要香調為柔嫩梨、栀子花、香草子彈，前調為甜蘋果、紅蘋果、佛手柑，融合果香與花香調。

KAYALI Eden Plush Pear Parfum $1,250 （SEPHORA有售）

info

Chloé /www.chloe.com

Burberry/hk.burberry.com

VÖODÖOMÖI /6716 6323

Diptyque /www.Diptyqueparis.com

agnès b./www.agnesb.com.hk

MICHAEL KORS /2118 5622

KAYALI/3168 4088

The Floral Atelier/thefloralatelier.com.hk

Intime/intimeperfume.com

Pandora/hk.pandora.net

EMPHASIS /www.emphasis.com