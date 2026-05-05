日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯

吉豚屋結業｜近年不少過江龍食肆進駐香港，競爭激烈下汰弱留強。日本著名連鎖吉列豬扒專門店「吉豚屋」近日傳出全線結業消息，其在香港最後五間分店已停止營業，官方網站亦已將香港分店資訊移除。這一突然的消息，讓不少食客感到愕然及不捨。

日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！5區分店突然熄燈

昨日（4日）起陸續有網民在社交平台發文，指「吉豚屋」位於旺角、荃灣、石門、葵芳及油麻地的分店均未有營業。同時，品牌日本官方網站上的香港分店名單已被移除，只剩下同集團由另一特許經營商營運的「東京淺草炸雞」，引發外界猜測「吉豚屋」已全面撤出香港市場。

「吉豚屋」高峰期擁13分店 一度推半價早餐吸客

「吉豚屋」自2012年登陸香港，高峰時期擁有多達十三間分店，以平民化價格及快捷的服務，成為許多上班族和學生的用餐選擇。惟今年初起，「吉豚屋」炮台山、寶琳分店已先後結業，經營規模似現縮減跡象。為吸引顧客，品牌今年1月曾推出半價早餐優惠，如「沙嗲牛肉麵」僅售$21，「All Day Breakfast」亦只售$30，一度吸引大批市民光顧。

網民驚訝：咁多人食都執？

對於「吉豚屋」的結業，不少網民都感到非常突然。有網民留言表示「我上個星期先去完荃灣店」，對結業消息難以置信。更有網民分享，早前光顧時已現端倪，憶述當時「想嗌汽水，叔叔店員話冇」，該店員更透露「公司連糧都出唔到」一言，似乎暗示公司早已陷入財困。

消息引發網上熱議，不少人對餐廳在看似客似雲來的情況下結業感到不解，驚訝為何「咁多人食都執？！」。食客所懷念的，不僅是其食物，更包括店內「好似係日本食宵夜feel」的獨特燈光與輕鬆氛圍。其食物質素亦備受肯定，不少人稱讚其外賣飯餐美味，下午茶套餐性價比高。當中，其招牌豬扒湯更是讓許多食客津津樂道，形容「個湯勁好飲」，甚至會付費加大，足見其受歡迎程度。

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組、Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列豬扒專門店