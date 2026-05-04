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綠盈坊有機店O'Farm疑全線結業！全盛時期擁逾60分店 賣純天然健康食品/日用品起家

飲食
更新時間：16:54 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:54 2026-05-04 HKT

近年本港零售業經營環境充滿挑戰，即使是主打健康概念的連鎖店亦面臨考驗。自2006年創立，以純天然及有機產品作招徠的「綠盈坊有機店 (O' Farm)」，於今年四月傳出全線結業消息。其官方網站已無法瀏覽，多間分店亦已停業，引起網民熱烈討論。

綠盈坊有機店 O' Farm疑全線結業 分店貨架清空

綠盈坊有機店 O' Farm專賣有機認證健康食品及日用品。 (資料圖片)
綠盈坊有機店 O' Farm專賣有機認證健康食品及日用品。 (資料圖片)
綠盈坊多間分店已於商場網頁顯示「找不到」。
綠盈坊多間分店已於商場網頁顯示「找不到」。
官網亦無法登入。
官網亦無法登入。

關注香港商場發展的博主「hkmalls」日前在社交平台上發帖，指全盛時期擁有超過六十間分店的「綠盈坊」已於四月份全線結業。根據網上流傳的消息，綠盈坊多間位於商場的分店於三月下旬已被發現貨架「空空如也」，隨後便低調結束營業。

記者跟進時發現，該店的官方網站已經未能成功連接，熱線電話亦無人接聽，而部份分店所在的商場資料亦顯示該舖位處於未營業狀態，情況與網上傳聞不謀而合。更有供應商在網上留言，表示自己是從「網上傳言得知綠盈坊即將結業」，似乎反映內部溝通亦出現狀況。

經營逾20年品牌 專賣有機認證健康食品/日用品

綠盈坊奉行「識得㨂、食得啱」品牌承諾，從世界各地搜羅有機認證的健康食品及日用品，並曾多次榮獲「至TOP有機零售商」等業界獎項，在本地有機產品市場佔一席位。經營近二十年的連鎖品牌突然倒閉，引起社會熱議。不少網民對此感到可惜，有網民慨嘆：「唉！香港一間有機店都養不下」，認為其產品「雖然貴但有其價值，執左可惜。」。

同時，亦有大量討論聚焦於其結業原因。部份網民認為與網購平台的興起有關，質疑是否「iherb 定淘寶太勁?」；亦有意見直指其定價過高，「貴到咁」。有評論則認為事件反映了本地的消費文化：「香港人宜家唔識乜嘢叫有機，最緊要乜X都要平」。當然，亦有持相反意見的網民認為其「以綠為名暴利為實，執是遲早問題」。


同場加映：觀塘打工仔食堂「新匯聚餐廳小廚」結業！前牛下經營30年大排檔 熟客嘆可惜︰呢間好食都冇了

 

 

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