Five Guys$99餐效應 觀塘店罕現爆場 粉絲趁機平反：係肉汁！唔係個包濕！

飲食業競爭激烈，定價策略往往直接影響人流。美式快餐店Five Guys以高價定位聞名，長期令部分消費者卻步，今年品牌「一反常態」接連推出優惠套餐，近日更將價格下調至$99並可選招牌奶昔後，吸引大批市民湧入試食，位於觀塘apm的分店更出現座無虛席、排隊輪候的罕見盛況。

Five Guys推$99漢堡餐 觀塘店罕現爆場 網民：點餐、搵位都要等

Five Guys向來採用單點模式售賣各款食品，一個套餐若要配成漢堡、薯條及飲品，動輒需要$200，被定位為「貴價快餐」。今年8月，品牌首次推出$130套餐，引起全城關注；近日再將套餐下調至$99，飲品更可選原價$60的招牌奶昔，似乎落足功夫刺激消費意欲。

$99套餐推出後成功帶動人流，Five Guys位於觀塘apm的分店出現爆場情況。有網民在Facebook群組「X官塘老母群組」中發帖，指自己在昨日（16日）中午一時左右到訪該店時，全店座無虛席，點餐及取餐均需排隊輪候，廚房亦「Full Order，（食物）至少等十分鐘先有」。

觀塘街坊驚呼：未見過咁多人

對於Five Guys爆場的帖文，多名在附近工作及居住的網民表示「未試過見到咁多人喎」，甚至「除咗開張頭個月、未見過咁多人」。部分網民認為這只是減價效應，「因為佢減咗價先多返啲人啫」，亦有意見擔心「我唔覺得佢有錢賺，遲早執」。

Five Guys被指漢堡包外皮太濕？粉絲趁機平反：係肉汁

另一方面，坊間長期有意見指Five Guys漢堡因溫度高而令麵包外皮變濕，影響食用質感。有該店的粉絲就借近日優惠餐掀起的熱潮，為Five Guys漢堡平反，區塊鏈技術顧問李思聰（Louis Li）在其Facebook專頁發文，解釋濕潤感源自肉汁、醬汁及蔬菜汁，加上錫紙保溫導致水氣被麵包吸收屬正常現象，並建議「一攞到個包就起碼打開」盡快進食，以保持最佳口感。

他更直言「一塊有質素嘅肉，係一定要有肉汁，就算其他漢堡店有啲包唔濕，食到尾，個袋或包裝紙都會有一堆汁的」，他直言若嫌漢堡太濕，倒不如去光顧坊間使用預製漢堡肉的連鎖快餐店。

資料來源：X官塘老母群組、Louis Li 李思聰