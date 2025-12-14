Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點

更新時間：10:30 2025-12-14 HKT
發佈時間：10:30 2025-12-14 HKT

在競爭激烈的香港餐飲市場中，高價餐飲品牌面臨嚴峻考驗。美式連鎖快餐店Five Guys為求生存，於今年8月首次推出套餐組合，一改單賣的銷售策略，$130的價格便可一次過品嚐漢堡、手切薯條及飲品，而近日，套餐更大幅調低至$99，試圖以「減價」策略吸引更多顧客。

Five Guys套餐減完又減 漢堡+細薯條+奶昔僅$99...

網民：今時今日都未執笠都算佢好嘢

事緣，有網民在社交平台Threads上發文，指「Five Guys」最近將套餐價由$130減至$99，但即使價格下調，分店在非繁忙時段依然人流稀少。他直言餐點「貴得嚟又唔係特別好食」，並就此現象表達了對品牌營運狀況的擔憂，「其實『五條友（Five Guys）』到今時今日都未執笠都算佢好嘢」。

貼文迅速引發網民熱烈討論，意見明顯兩極。一部分顧客仍力挺Five Guys，認為其出品勝過一般快餐，「好食喎，但貴係真」、「新鮮juicy、夠heavy，幾好食」。然而，大多數留言傾向認同帖主觀點，認為在香港飲食選擇極多的環境下，價格並非唯一關鍵，「平唔平都唔係重點，食物本身唔掂就留唔住客」、「客流已經反映咗價錢是否合理」。

此外，部分留言亦提到「Five Guys」的份量問題，指「好多時唔係因為貴，而係唔夠肚餓而唔食，齋食個包已經會好飽」，甚至有網民表示「一餐份量係二人份量」，導致「胃小食唔到咁多，朋友都話叫咗唔好自己食，叫多個人食」。

 

2018年進軍香港 貴價快餐經營困難？

「Five Guys」於2018年進軍香港，主打即製漢堡包、手切薯條及自選配料奶昔等特色餐點。不過，「Five Guys」的定價一直令部分消費者有所卻步，原因是餐廳原先採用單點模式銷售，即需要分開購買漢堡包、薯條及飲品，一個套餐動輒$200，有別於一般港人對快餐店「平、靚、正」的印象。

面對飲食業市道低迷的情況，「Five Guys」於今年8月破天荒推出套餐，$130包含任何一款雙層漢堡、細薯條及汽水，當時掀起一陣社會熱議。如今再降至雙位數，$99即可享用一套三件的套餐。值得一提的是，$99的套餐飲品還可以選原價$60的招牌奶昔。

 

相關報道：Five Guys不敵逆市推特價餐？漢堡+薯條+汽水叫價$1XX 網民讚食品高質「要頂住」惹反對：個包濕一定係0分

 

資料來源：lcsfood＠Threads

 

