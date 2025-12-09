元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到

「元朗大寶冰室肉餅，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食……」這段關於「元朗大寶冰室」肉餅飯的潮文，近日在社交平台洗版瘋傳，更令「大寶冰室」和「肉餅飯」迅速演變成流量密碼，除了出現不同版本，更有不少品牌也借此抽水宣傳。潮文更令網民專程到訪元朗「朝聖」，導致餐廳客量急增，大排長龍！為何一家街坊茶記會突然彈起，有網民就發現這篇食評潮文或源自一人之力，即看下文了解詳情。

元朗街坊茶記「大寶冰室」肉餅飯 驚變Threads流量密碼！

近日，社交平台Threads上不同帖文或留言區均能看見「元朗大寶冰室肉餅飯」這篇潮文身影，行文用字誇張，毫不保留大力硬銷「大寶冰室」的肉餅飯，如「每一塊肉餅，都係嚟自元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等。

「元朗大寶冰室肉餅飯」潮文原文：

＂元朗嘅大寶冰室，全亞洲最優秀嘅肉餅飯，每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級肉餅工匠嘅手工之作，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。＂

元朗大寶肉餅飯潮文瘋傳因1人之力？

今日有網民在Threads上發文，好奇「點解成個Threads都係元朗大寶冰室？」，留言處就有人嘗試追尋這篇潮文食評的「源頭」，估計是一名網友自今年5月起，不斷在不同帖文反覆留言，大讚元朗大寶冰室的肉餅飯「大件夾抵食」，且店舖「鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便」，最終成功利用平台演算法及其「不懈努力」而成功洗版，造成病毒式傳播，吸引不少網民模仿，甚至令IKEA等不少大品牌跟風借機宣傳，最終讓「元朗大寶冰室肉餅飯」成為流量密碼，徹底在Threads洗版瘋傳！

客人激增大排長龍！疑似店東女兒現身：老豆完全招架唔到

「元朗大寶冰室肉餅飯」洗版式傳播，成功帶挈冰室生意，大批網民紛紛到場「朝聖」一嚐肉餅飯，導致店舖大排長龍。有網民表示自己與大寶冰室老闆的女兒是同事，並公開對話截圖。從圖片可見，店主女兒指爸爸最近「做到傻（開心嘅）」，要很早起身準備食材，甚至有一次白飯全部賣光，要叫客人去對面茶餐廳買白飯回來配肉餅食。

店主女兒補充，因為爸爸年事已高，未必可以快速出餐，因此懇請大家「如果唔近元朗，最好遲d先試。」最後該網民表示，店主及其女兒都不解為何爆紅，「Uncle唔用社交媒體，太子女淨係會post貓，佢地全家到宜家都未理解到發生咩事。」

網民熱議：瞓覺都諗起肉餅

帖文引起網民熱議，有網民爆笑表示「其實佢好耐之前就玩緊，我反而佩服佢玩咗咁耐仲玩緊」、「佢最勁係冇就咁copy&paste，有承接上文」、「一直以為玩膠，點知有一班人真係走去食」、「謎底終於解開，佩服佢咁努力，而家大家都知道元朗有間大寶冰室了」、「建議太子女分返啲佣金畀第一個出post嘅人。」

與此同時，有網民對被「元朗大寶冰室」洗版感到厭煩，「恭喜佢玩足半年終於成功咗，但我亦都決定唔會幫襯呢間嘢，好煩」、「以為好好笑咁，其實同tvb啲煩廣告一樣」、「但係老老豆豆，已經好反感，其實呢位師兄係咪要做低大寶冰室」、「我覺得冰室老細好快就會出嚟跪求唔好再曲線宣傳，咁樣Sell法執笠都似。」

圖片及資料來源：Threads@chiuchiu1010_、[email protected]、[email protected]、Threads@travisgoood、[email protected]、Threads@chankitki

文：Y