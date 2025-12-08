北角街頭炒栗子檔提前結束營業！老闆1原因清走貨尾後暫別 網民嘆：睇嚟又會少一檔

每逢踏入秋冬，街頭不時會傳來陣陣炒栗子、煨蕃薯的香氣，不過隨住政府停止發出流動小販牌照，並禁止牌照轉讓或繼承，隨著一眾檔主年紀漸長，同類小販攤檔亦相繼結業。近日，有網民發現北角街頭一檔即炒栗子檔，年邁老闆張貼告示，通知顧客今年出於1原因提早結束營業，讓網民不禁擔心「嚟緊炒粟子小販又會少一檔，」，並呼籲市民「經過附近就幫襯吓啦！」

北角街頭即炒栗子檔提芾結束營業！老闆1原因清走貨尾後暫別

每年10月底至翌年4月左右，街頭總會飄來炒栗子的香氣，為冬天帶來一絲溫暖。不過，近年此類的流動小販老闆大多已有一定年紀，亦有不少人決定退休結業，車仔檔數量亦越來越少。近日，有網民發現北角街頭一檔由年邁老闆經營的即炒栗子檔，即炒栗子大包售$50、小包售$30，還有煨紫薯、紅薯、小蛋等定價$10起。

不過，老闆早前張貼告示指出由於腳部腫痛，所以決定清走現有貨尾後將提早結束營業，惟未有透露明年會否回歸。樓主擔心碩果僅存的炒栗子車仔檔或將結業，感嘆「炒栗子小販又會少一檔」，呼籲大家如經過北角新光戲院附近時，「就幫襯吓啦」。

網民大讚：炒得好食㗎！

原來這位炒栗子伯伯手藝深受歡迎，有網民表示：「北角伯伯炒得好食㗎」、「呢個伯伯勁nice！」。有網友對伯伯或會結業有所感慨，「好多時想自食其力都唔容易」；不過有眼利網民留意到老闆只寫提早結束，「下年唔知仲擺唔擺檔」、「希望伯伯早日康復」。

港府停止發出流動小販新牌照

流動小販於香港有過百年歷史，根據食物環境衞生署網頁顯示，高峰期曾發出達3萬個流動小販牌照，直到2024年12月底餘下約233個流動小販牌照，7成9的牌主年紀已超過70歲。惟政府於1972年起不再簽發新的流動小販牌照，且禁止牌照轉讓和繼承，此類的街頭栗子檔日後或會消失。

文:RY

資料及圖片來源:Threads



