朱敏記土瓜灣店驚傳結業！分店落閘被指招租頂手 老闆娘勞氣解畫：係啲人搞搞震！

近日，有街坊發現發曾創Disco大排檔熱潮的「朱敏記大排檔」分店連日落閘，網上更流傳相關舖位正尋求頂讓，引發結業疑雲。對此，向來作風出位，人稱「土瓜灣謝安琪」的老闆娘朱小姐，就接受《星島頭條》訪問，親自霸氣澄清，表示門市僅為裝修，預計將於一個月後原址重開。

網傳朱敏記大排檔土瓜灣店結業 分店落閘被指招租頂手

昨日（28日），有多名街坊發現「朱敏記大排檔」土瓜灣門市未有如常營業，不僅日夜都落下鐵閘，門外更堆滿了雜物。與此同時，Facebook群組亦流傳「朱敏記大排檔」舖位頂手的帖文，指出該複式巨舖正尋求頂讓，涉及面積包括地下層約2,620呎及1樓約2,141呎。

針對土瓜灣店的結業傳聞，《星島頭條》記者向「朱敏記大排檔」老闆娘查詢，獲回覆指土瓜灣關門純粹是進行裝修，並非網民猜測的結業，預計將於一個月後原址重開。至於網上流傳的巨舖頂手帖文，老闆娘亦直指是「啲人搞搞震，唔係真係頂手」，並強調長沙灣分店目前仍維持正常營業。

曾創Disco大排檔夜夜笙歌

「朱敏記大排檔」發跡於土瓜灣馬頭圍道，由浙江老闆娘主理，主打粵菜及海鮮等多樣化中菜。該店過去曾因老闆娘出席剪綵禮時的大膽打扮，被網民力封為「土瓜灣謝安琪」而聲名大噪。隨後，品牌成功在長沙灣開設第二分店，更以每晚9時半化身「Disco現場」及增設「夜茶」服務的創新營運模式，再次成為網絡話題店。

早前報道：朱敏記大排檔入夜驚變「迷幻Disco」 播勁歌＋煙霧效果吸人龍幫襯 老闆娘曾被力封土瓜灣謝安琪!?

網民：搞咁多嘢睇見都唔想行入去

不過，對於土瓜灣店的經營狀況，不少網民就坦言食物水準大不如前，紛紛表示「最初私房菜嘅時候啲嘢係幾好食㗎」、「未開分店之前啲嘢都好食，而家簡直就係垃圾之中嘅垃圾」。除了批評餐廳「又貴又唔好食，師傅成日轉」之外，亦有食客對其多變的營運模式不太受落，坦言「搞咁多嘢睇見都唔想行入去」；不過同時也有網民指出該店仍有一定的客源，表示「呢間嘢成日都好多地盤工人幫襯」。

朱敏記大排檔（土瓜灣）

地址：土瓜灣馬頭圍道103-105號新華大樓地舖

電話號碼：2387 1098

營業時間：星期一至日 11am-3am

資料來源：黃埔人•紅磡人•土瓜灣人