灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....

灣仔檀島咖啡餅店結業｜在時代的洪流下，老店的傳承與經營挑戰日益嚴峻。屹立香港逾八十載、以酥皮蛋撻馳名的「檀島咖啡餅店」，其灣仔分店於今日（12日）突然於社交平台宣布於3月結業，消息一出，令無數市民及遊客感到惋惜。這一承載著幾代港人集體回憶的食肆，最終不敵時代巨輪，黯然落幕。

檀島咖啡餅店灣仔3月結業 馳名192層酥皮蛋撻/咖啡/奶茶

「檀島咖啡餅店」灣仔分店的Facebook專頁貼出結業告示，表示灣仔分店正式結束營業。作為香港第一代茶餐廳的翹楚，「檀島」自1940年代開業以來，便以其香濃咖啡及酥皮蛋撻聞名，其門前對聯「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」更是深入民心。

「檀島咖啡餅店」的創辦人楊展熙先生被譽為「港式咖啡鼻祖」。餐廳要求出品「平靚正」，所有食物均「足料製作」，其中蛋撻、奶茶、咖啡的配方更是堅持「五十年不變」。據稱，其馳名的酥皮蛋撻擁有192層酥皮，口感份外鬆化香酥，每逢出爐都吸引大批食客排隊等候。

港人共同回憶 經典電影取景地

張學友、湯唯主演電影的《月滿軒尼詩》曾到檀島灣仔店取景。

「檀島咖啡餅店」灣仔店不僅是本地人的共同回憶，更是經典電影《月滿軒尼詩》的取景地，吸引不少外國遊客慕名而來。隨著創辦人離世，餐廳由第二代接手，雖曾嘗試開設科網分店及兼營火鍋等新業務，但最終均已結束。

灣仔店的結業，意味著檀島在香港的茶餐廳業務僅剩下將軍澳連理街一間分店，以後食客想品嚐其標誌性的酥皮蛋撻風味，只能遠赴它區。消息傳出後，網上隨即引起熱議，大批網民留言表示「可惜」，字裡行間充滿不捨之情。不少人慨嘆，一個時代的印記又再悄然逝去。