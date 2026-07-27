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大埔酒樓加推夜茶優惠！$28歎即叫即蒸點心 蟹籽燒賣/山竹牛肉/叉燒包

飲食
更新時間：19:01 2026-07-27 HKT
發佈時間：19:01 2026-07-27 HKT

大埔夜茶推介｜現時在晚市有提供點心的地方並不多見。為了讓顧客在晚上也能享受傳統歎茶的樂趣，大埔「大日子酒家」近日加推了夜茶點心供應，以極受歡迎的蟹籽燒賣與黃金流沙包為例，現時特價每款僅需$28，絕對是宵夜聚餐的超值之選！

大埔酒樓「大日子酒家」夜茶優惠 蟹籽燒賣/山竹牛肉/叉燒包$28

大埔酒樓「大日子酒家」夜茶優惠 $28歎蟹籽燒賣/山竹牛肉/叉燒包 
大埔酒樓「大日子酒家」夜茶優惠 $28歎蟹籽燒賣/山竹牛肉/叉燒包 

夜茶$28歎9款粵式點心

「大日子酒家」夜茶涵蓋了九款經典且廣受歡迎的粵式點心，滿足不同食客的口味需求，包括鮮味十足的「蟹籽燒賣」、口感爽彈的「山竹牛肉」，以及惹味濃郁的「豉汁蒸排骨」和「黑椒金錢肚」等。此外，店內更提供多款鬆軟美味的包點，如「黃金流沙包」、「蠔皇叉燒包」及「招牌麻蓉包」等。

所有點心均由專業的點心師傅在現場親自坐鎮，並嚴格堅持即叫即蒸，最大程度地保持食材的鮮味與口感，確保每一籠送到客人桌上的點心都保持熱騰騰的最佳狀態。即日起至8月31日，「大日子酒家」每款點心在夜茶時段僅售$28，食客更可以選擇「任選三款點心套餐」，$80的價錢便可以享用三款傳統點心。

大日子酒家（大埔）

  • 地址：大埔運頭街12-18號美華大廈地舖
  • 訂座電話：2660 9906

資料來源：大日子酒家

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