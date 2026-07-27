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大角咀酒樓$100椰子雞放題！任食火鍋配料+任飲汽水 每日晚市供應

飲食
更新時間：15:47 2026-07-27 HKT
發佈時間：15:47 2026-07-27 HKT

打邊爐向來是不少香港人的餐飲首選，而一直被視為平民美食集中地的大角咀，最近有海鮮酒家推出超值的火鍋放題優惠。食客現時只需$100，即可享用椰子雞火鍋任食套餐，品嚐以鮮甜椰子湯底配搭的無限量滑嫩雞肉，同場更提供任飲任食的蔬菜及汽水，成為精明消費者的划算之選。

大角咀酒樓椰子雞放題 $100任食90分鐘火鍋配料+任飲汽水

新鮮椰子熬製湯底 無限次追加雞肉

位於大角咀的「運好火鍋海鮮酒家」推出90分鐘火鍋任飲任食優惠，成人收費為每位$100；3-6歲小童每位僅$70，需另收座位費及加一服務費。湯底方面，食客可從椰子滑雞煲或麻辣滑雞煲中任擇其一。當中備受歡迎的椰子雞湯底採用了新鮮椰子熬製，口感滋潤清甜，能充分突顯出雞肉的鮮味與濃郁肉香。在用餐期間，食客只需向店員落單，便能夠無限次追加鮮雞肉。

除了主打的無限追加雞肉外，此放題套餐亦涵蓋了多樣化的配料。酒樓場內設有自助冷藏櫃，讓食客自由拿取各款新鮮蔬菜及汽水。此外，現場亦有供應河粉與米粉等主食，將粉麵放入鮮甜的椰子雞湯中熬煮以吸收精華，口感順滑且極具層次。

運好火鍋海鮮酒家

  • 地址：大角咀福利街8號港灣豪庭廣場1樓126號舖
  • 電話：2338 8933
  • 營業時間：星期一至日 7am-10:30pm

資料來源：稻香宵夜火鍋人龍不絕！$98起升級食脆皮雞＋冬瓜盅湯底 任食60款鍋料/點心 邊間分店有一文睇清

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