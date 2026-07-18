稻香宵夜火鍋人龍不絕！$98起升級食脆皮雞＋冬瓜盅湯底 任食60款鍋料/點心 邊間分店有一文睇清

知名連鎖餐飲品牌稻香，近月推出的宵夜火鍋人氣強勁，多區分店必大排長龍。品牌最新推出「夜場限定任食火鍋」，加推脆皮雞、冬瑤玉環鍋底，更設兩種價位選擇！每晚8時30分起開放入場，食客可以極具吸引力的低價$98起，即可盡情享用豐盛的火鍋大餐。日前更有網民在社交平台分享星期五晚於粉嶺分店的墟冚實況，大批街坊未到入座時間已在門外大排長龍，足見超值推廣的強大吸引力

稻香$98宵夜火鍋升級！ 加推260日脆皮雞＋冬瑤玉環鍋底

稻香$98宵夜火鍋升級！ 加推260日脆皮雞＋冬瑤玉環鍋底

這次夜市自助火鍋誠意十足，特別推介必試菜式「山中狂奔260日脆皮雞」。這款嚴選雞肉肉質鮮嫩無比，外皮烤至金黃酥脆。強烈建議食客把握雞肉上桌後的「黃金20秒」品嚐，以體驗最佳的香脆口感。若將鮮甜的雞肉配搭餐廳招牌的「冬瑤玉環鍋底」，利用清甜冬瓜與鮮味瑤柱熬製的濃郁湯頭，更能大幅提升雞肉的層次感。此外，套餐免費提供特選鴛鴦鍋，讓食客隨心選擇多款特色湯底，一次過滿足兩種截然不同的味蕾享受。

2種價錢！逾60款配料、點心、布甸、雪糕無限追加/升級任飲

除了主打菜式，火鍋自助區更設有超過60多款配料供食客無限追加。當中包括各款鮮嫩肉片、爽口丸類、時令蔬菜，甚至涵蓋精緻點心、惹味小食及中西甜品，保證食客大飽口福。為迎合不同預算，餐廳貼心提供兩種收費模式。追求經濟實惠的顧客可選擇成人$98的基本方案（酒水及雪糕需以半價加購）；而喜歡暢飲的朋友，則極力推薦成人$128的升級方案，盡情享受指定啤酒、汽水及雪糕全數任飲任食的快感。食客更可透過便捷的手機點餐系統，加購多款升級的高級火鍋食材。

救市大成功？分店現排隊人潮 網民樂見生意暢旺

粉嶺分店現排隊人海。（圖片來源：北區之友 Friends of North District ）

稻香集團這次推出的夜市火鍋優惠，在多區引起極大迴響。有網民上載了一張粉嶺碧湖花園分店的現場照片，顯示在星期五晚上8時左右（即自助餐開始前大半小時），酒樓門外已經擠滿了準備入座打邊爐的食客，場面熱鬧非凡。對於餐廳重現人頭湧湧的情景，不少網民紛紛留言表示支持與欣慰。有留言指出「星期五晚一到8點，人流多咪幾好囉」、「見到人流都係好事，咁好生意」。更有當區街坊語重心長地表示，希望酒樓能夠在充滿挑戰的環境下繼續經營：「我一路都希望佢做得住，如果執下一間，執下一間，粉嶺就冇茶飲。」

稻香宵夜場火鍋自助優惠詳情與適用分店

供應時間： 每晚 8:30 起開放入場

收費標準（選擇一）： 成人 $98/位，小童 $68/位（酒水及雪糕可享半價優惠另行收費）

收費標準（選擇二）： 成人 $128/位，小童 $98/位（包含指定啤酒、汽水及雪糕全數任飲任食）

注意事項： 所有惠顧均需另收加一服務費及茶芥；供應情況及最終優惠詳情以門市海報為準，產品圖片僅供參考。

適用分店名單： 稻香： 粉嶺碧湖花園、東涌藍天海岸、屯門海趣坊、屯門時代廣場、何文田愛民商場、尖沙咀緬甸臺、沙田蔚景園、九龍灣德福廣場、紅磡廣場、青衣翠怡商場、旺角彌敦道雅蘭中心、銅鑼灣皇室堡、牛頭角淘大商場、將軍澳新都城、將軍澳南豐廣場分店 稻香茶居： 荃灣、將軍澳星峰薈、觀塘開源道、九龍灣一號九龍分店 稻香超級漁港： 朗屏商場店 壹號漁船： 大埔富萊花園、元朗怡豐花園分店 龍珠酒樓： 佐敦彌敦酒店、杏花村杏花新城分店



資料來源：稻香、北區之友 Friends of North District

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