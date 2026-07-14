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火炭酒樓挑機稻香！？$98火鍋放題 任食海鮮/肉類/蔬菜+啤酒任飲 免加一包茶芥

飲食
更新時間：17:14 2026-07-14 HKT
發佈時間：17:14 2026-07-14 HKT

繼早前稻香$98宵夜火鍋放題掀起網絡熱話，令傳統酒樓瞬間變成後生仔的宵夜勝地後，位於火炭的中式酒樓「龍悅」亦強勢加入戰團，推出火鍋放題，每位只需$98起便可享用逾50款海鮮、肉類及蔬菜配料，更破天荒包茶芥及免收加一服務費，性價比極高！

火炭龍悅推火鍋放題 $98任食海鮮/肉類/蔬菜配料

火炭龍悅推火鍋放題 $98任食海鮮/肉類/蔬菜配料
火炭龍悅推火鍋放題 $98任食海鮮/肉類/蔬菜配料
火炭龍悅推火鍋放題 $98任食海鮮/肉類/蔬菜配料
火炭龍悅推火鍋放題 $98任食海鮮/肉類/蔬菜配料

火炭「龍悅」的火鍋放題供應超過50多款火鍋配料，誠意十足。肉類主打油花分佈均勻的美國肥牛及鮮滑牛肉；海鮮區則有飽滿生蠔仔、爽彈海生蝦及青口等，滿足海鮮迷需求。此外，食客必試坊間少見的手打鯪魚滑及牛肉滑，配搭各款人氣丸類及新鮮蔬菜，口感層次豐富。酒樓更免費提供四款特色鍋底，包括清湯雜菌鍋、四川麻辣鍋、香茜皮蛋鍋及濃香沙嗲鍋，迎合不同受眾。

與傳統大鍋分享形式不同，龍悅今次特別採用「一人一鍋」設計，不僅衛生便捷，更讓食客能獨享個人專屬的湯底風味。除了豐富的食物陣容，飲品區同樣極具吸引力。餐廳無限量供應多款罐裝啤酒、汽水及可樂。

免加一包茶芥 8:30pm後入座僅$98

在晚上8時30分後入座，火鍋放題成人每位只需超值推廣價$98；即使是正餐黃金時段（下午5時30分起），每位亦只需$128。最難得的是，收費已全數包茶芥及加一服務費，無論是放工後的同事聚餐，還是與家人朋友的週末晚宴，都能以平民級的價錢，享受無負擔的高質素任食體驗。

龍悅火鍋放題優惠

  • 地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心2樓
  • 訂座電話：2947 7388
  • 優惠供應時間：5:30pm至10:30pm
  • 收費詳情：
    • 成人 (晚上8:30前)：$128 / 位
    • 成人 (晚上8:30後)：$98 / 位
    • 小童 (身高不超過130cm)：一律 $98 / 位 (4歲或以下小童免費)
  • 附加費用：星期六、日及公眾假期入座，每位需另加$10。
  • 條款細則：需兩位起方可享用；用餐限時為90分鐘；圖片只供參考，食物如有暫停供應恕不另行通知。

資料來源：龍悦

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