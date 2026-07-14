Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

下午茶點心優惠！佐敦酒樓大中小點一律$22.8 歎即叫即蒸熱辣辣蝦餃/燒賣/腸粉

飲食
更新時間：15:36 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:36 2026-07-14 HKT

位於佐敦鬧市的「海洋超級漁港」，一直以來憑藉新鮮優質的食材及地道烹調手法，深受廣大食客及區內街坊熱烈追捧。為了回饋顧客，餐廳最新推出極具吸引力的超值下午茶點心優惠。現凡於指定時段惠顧，多款精緻大、中、小點心一律只需港幣$22.8！

佐敦海洋超級漁港點心優惠 $22.8歎即叫即蒸正宗港式點心

佐敦「海洋超級漁港」推出極具吸引力的超值下午茶點心優惠。
佐敦「海洋超級漁港」推出極具吸引力的超值下午茶點心優惠。

飲茶文化在香港飲食界佔據著無可取代的地位，而一件頂級的港式點心，最講究的就是新鮮度與火候控制。海洋超級漁港嚴格遵循「即叫即蒸」的傳統工藝，確保每一籠點心在上枱時皆是熱辣辣、香氣四溢，完美鎖住食材的最原始鮮味。

餐廳供應的點心款式包羅萬有，且每一款都講求真材實料。招牌蝦餃皇外皮晶瑩剔透，內裡包裹著爽口彈牙的鮮蝦，鮮甜無比；經典蟹籽燒賣肉質飽滿，散發著濃郁的豬肉與香菇香氣。此外，惹味多汁的豉汁蒸鳳爪、肉質鮮嫩的蒜香蒸排骨，以及口感滑溜細緻的各式布拉腸粉，無一不展現出點心師傅的深厚功力。這些人氣港式點心不僅保留了傳統飲茶的懷舊風味，更讓食客一試愛上，回味無窮。

不論是趁著休假約同家人長輩共享天倫之樂，還是與三五知己相聚暢談生活點滴，這個性價比極高的下午茶時段都能滿足各種聚會需求。食客能夠以極為經濟實惠的價格，一邊品茗，一邊品嚐豐盛的點心佳餚，徹底放鬆身心，絕對是近期市面上最值得推介的抵食之選。

資料及餐廳營運資訊：

  • 點心優惠內容： 堂食大、中、小點心，一律均一價只需 $22.8

  • 指定優惠時段： 逢星期一至星期五，下午茶時段 14:00 - 15:45 供應

  • 餐廳詳細地址： 九龍佐敦道23–29號新寶廣場3樓

  • 訂座及查詢電話： 2385 8863

  • 日常營業時間： 早上 8:00 至 晚上 11:00

  • 條款及細則限制： 是次點心推廣優惠受相關條款及細則約束，公眾假期之供應情況及最新詳情，請直接向分店職員查詢。

 

同場加映：稻香$1冬瓜盅優惠 符合1條件即享！海鮮/燒味/小菜套餐低至$198

 

 

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
5小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
10小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
5小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
5小時前
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
1小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
18小時前
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
影視圈
17小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
5小時前