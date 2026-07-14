下午茶點心優惠！佐敦酒樓大中小點一律$22.8 歎即叫即蒸熱辣辣蝦餃/燒賣/腸粉

位於佐敦鬧市的「海洋超級漁港」，一直以來憑藉新鮮優質的食材及地道烹調手法，深受廣大食客及區內街坊熱烈追捧。為了回饋顧客，餐廳最新推出極具吸引力的超值下午茶點心優惠。現凡於指定時段惠顧，多款精緻大、中、小點心一律只需港幣$22.8！

佐敦海洋超級漁港點心優惠 $22.8歎即叫即蒸正宗港式點心

佐敦「海洋超級漁港」推出極具吸引力的超值下午茶點心優惠。

飲茶文化在香港飲食界佔據著無可取代的地位，而一件頂級的港式點心，最講究的就是新鮮度與火候控制。海洋超級漁港嚴格遵循「即叫即蒸」的傳統工藝，確保每一籠點心在上枱時皆是熱辣辣、香氣四溢，完美鎖住食材的最原始鮮味。

餐廳供應的點心款式包羅萬有，且每一款都講求真材實料。招牌蝦餃皇外皮晶瑩剔透，內裡包裹著爽口彈牙的鮮蝦，鮮甜無比；經典蟹籽燒賣肉質飽滿，散發著濃郁的豬肉與香菇香氣。此外，惹味多汁的豉汁蒸鳳爪、肉質鮮嫩的蒜香蒸排骨，以及口感滑溜細緻的各式布拉腸粉，無一不展現出點心師傅的深厚功力。這些人氣港式點心不僅保留了傳統飲茶的懷舊風味，更讓食客一試愛上，回味無窮。

不論是趁著休假約同家人長輩共享天倫之樂，還是與三五知己相聚暢談生活點滴，這個性價比極高的下午茶時段都能滿足各種聚會需求。食客能夠以極為經濟實惠的價格，一邊品茗，一邊品嚐豐盛的點心佳餚，徹底放鬆身心，絕對是近期市面上最值得推介的抵食之選。

資料及餐廳營運資訊：

點心優惠內容： 堂食大、中、小點心，一律均一價只需 $22.8

指定優惠時段： 逢星期一至星期五，下午茶時段 14:00 - 15:45 供應

餐廳詳細地址： 九龍佐敦道23–29號新寶廣場3樓

訂座及查詢電話： 2385 8863

日常營業時間： 早上 8:00 至 晚上 11:00

條款及細則限制： 是次點心推廣優惠受相關條款及細則約束，公眾假期之供應情況及最新詳情，請直接向分店職員查詢。

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