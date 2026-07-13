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稻香$1冬瓜盅優惠 符合1條件即享！海鮮/燒味/小菜套餐低至$198

飲食
更新時間：15:25 2026-07-13 HKT
發佈時間：15:25 2026-07-13 HKT

連鎖中式酒樓「稻香」以提供地道粵菜及優質點心聞名。今個炎熱夏日，稻香特別推出極具吸引力的晚市優惠，除了$198海鮮小菜套餐外，顧客只需符合簡單條件，即可以震撼價$1換購足料消暑冬瓜盅，絕對是夏日必試的消暑佳品。

 符合1條件即享！稻香晚市$1冬瓜盅加購優惠

 符合1條件即享！稻香晚市$1冬瓜盅加購優惠
 符合1條件即享！稻香晚市$1冬瓜盅加購優惠

海鮮/燒味/小菜套餐低至$198

除了$1冬瓜盅的誘人推廣外，稻香同時照顧到喜歡吃海鮮的食客，推出超值的「肆和菜」。這款套餐定價非常親民且份量十足，只需$198即可品嚐三款海鮮及特色小菜，非常適合與家人朋友進行日常聚餐。

值得一提的是，小菜款式每日更換，為食客帶來新鮮感。例如星期一的菜單包括前菜惹味脆皮豆腐、古法蒸龍躉斑件、蔥油妃子雞及艇皇高湯浸津白；而星期三則有前菜螺片貴妃耳、清蒸東星斑、啫啫鮑魚粒豆腐煲及金沙肉鬆翠玉瓜。

稻香全新晚市優惠

  • 供應時間：每日5pm-8:30pm
  • 門市據點：>>按此<< 
  • 條款細則：只限堂食，不適用於外賣或攜走。

資料來源：稻香集團

同場加映：酒樓晚市特價孖寶！海港酒家$198歎黑松露鮑魚＋帶子炒蛋 全線15分店有售

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