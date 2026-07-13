酒樓晚市特價孖寶！海港酒家$198歎黑松露鮑魚＋帶子炒蛋 全線15分店有售

海港晚市孖寶｜為了讓大眾在炎炎夏日也能胃口大開，海港酒家精心挑選了兩款非常適合夏天享用的鮮味小菜，推出全新「晚市優惠孖寶」，食客現只需以低至$198的超值推廣價錢，即可品嚐「黑松露炒鮑魚珊瑚蚌」及「涼瓜菜脯帶子炒蛋」，在繁忙的日常生活中與家人朋友吃一頓豐盛晚餐。

海港酒家晚市特價孖寶 $198歎黑松露鮑魚＋帶子炒蛋

海港酒家晚市特價孖寶 $198歎黑松露鮑魚＋帶子炒蛋

海港酒家晚市精選孖寶不僅菜式配搭極具心思，定價更是相當親民。食客於星期一至星期五傍晚5時30分後入座，即可以198元的價格，享用「黑松露炒鮑魚珊瑚蚌」及「涼瓜菜脯帶子炒蛋」兩款小菜，在日常的晚飯時段，也能以平民價錢享受酒樓級別的優質小菜。

是次推出的優惠組合包含兩道例牌菜式。「黑松露炒鮑魚珊瑚蚌」結合了中式小炒的烹調手法與黑松露調味，主要運用鮑魚的韌度與珊瑚蚌的脆口感作為菜式的口感基礎，並帶有黑松露的香氣。另一道菜式為「涼瓜菜脯帶子炒蛋」，是以傳統家常菜為基礎進行食材調整的升級版本。廚師選用了具清涼特性的涼瓜以及帶子作為主要材料，並加入具鹹香味的菜脯與雞蛋一同炒製。這種食材組合針對夏季氣候而設，是一道適合佐飯的菜式。

海港晚市孖寶優惠

供應時間：星期一至五 5:30pm起

推廣價錢： 星期一至五超值價只需$198；星期六、日及公眾假期每份只需另加$30

訂座及查詢熱線： 3516 8200

優惠適用分店資料： 海港酒家： 淘大店、沙田禾輋店、馬鞍山中心店、大埔寶湖花園店、粉嶺帝庭軒店、翔龍灣店、藍田啟田店、西環西寶城店、天水圍頌富店、屯門卓爾店、長沙灣廣場店 海港燒鵝海鮮酒家： 美林店、屯門愛定店 海王漁港： 粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店



資料來源：海港飲食集團