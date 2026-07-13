大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚

大家樂斬料優惠｜於生活節奏急促的香港上班族而言，下班後買一份高質燒味為晚餐加餸，無疑是消除疲勞的最佳方法。連鎖快餐店大家樂於明日起再度推出限時斬料優惠，外賣燒味孖寶低至$79。即可享用原隻靚雞配半斤叉燒，絕對是晚餐加餸的完美推介！

大家樂特價燒味孖寶！$79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒

大家樂特價燒味孖寶！$79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒

大家樂這次的限時外賣優惠主打新鮮燒製的經典港式燒味，孖寶套餐包含極具份量，足一斤重的原隻靚雞，皮滑肉嫩，雞味濃郁；搭配半斤肉質腍滑、蜜味香甜的招牌叉燒，更會附送兩碗白飯，完美解決了準備主食的煩惱。此外，顧客亦可選擇只需$32的單點半斤新鮮燒製叉燒，讓家庭主婦能以超值價錢，輕鬆為餐桌增添美味。

半價換原罐特大鮑魚

除了主打的燒味產品，優惠期間的升級選項同樣吸引。顧客在購買孖寶優惠時，可以半價（$84）換購原罐特大6隻裝的李錦記蠔皇極品鮑魚。另外，店內亦提供多款低至$10起的精選加配小食，如惹味的滷水鴨舌、滷水雞中翼拼紅腸，以及白飯拼糖水等，讓這頓晚餐的配搭更豐富多姿，滿足不同食客的口味需求。

大家樂斬料外賣優惠

優惠推廣期限：2026年7月14日至20日（一）

優惠供應時間：3pm後

精選優惠詳情： 孖寶優惠：外賣$79 購買原隻靚雞（足一斤）配半斤叉燒，送白飯2碗 尊享換購：惠顧孖寶優惠，可加$84半價換購李錦記蠔皇極品鮑魚 超值單點：外賣$32購買新鮮燒製叉燒半斤。 滋味加配：加$10配滷水鴨舌；加$12配滷水雞中翼（2隻）拼紅腸；加$12配白飯拼糖水（各1碗）。



資料來源：新•大家樂討論區