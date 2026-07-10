快餐店特價燒味加餸！美心MX乳鴿/豉香雞$33起 全線分店3:30pm起供應

美心MX優惠｜每逢來到週末前夕的星期五晚上，不少香港家庭都喜歡在外賣晚餐時額外「加餸」。美心MX及美心Food²近日特別推出外賣斬料優惠，當中備受矚目的紅燒乳鴿及豉香雞低至$33起。

美心MX特價燒味 全線分店乳鴿/豉香雞$33起

美心MX特價燒味 全線分店乳鴿/豉香雞$33起

美心MX「加餸」優惠每日3:30pm起供應

在這次的外賣優惠當中的重頭戲必定是「紅燒乳鴿」，乳鴿經過精心炮製後外皮色澤紅潤，完美鎖住了肉汁的精華。只要於每日下午3時30分後，親臨美心MX及美心Food²，即可以$39購買單隻，若購買三隻更低至$99，平均每隻僅需$33。

除了令人食指大動的乳鴿之外，一直備受食客追捧的「豉香雞」亦趁著這次推廣活動載譽歸來。美心MX採用了濃郁的獨家豉油配方，經過長時間的精心醃製，讓醇厚的醬香完全滲透至每一寸雞肉之中，更是配搭白飯的絕佳選擇。現時，原隻包斬的「豉香雞」只需$63，以親民價錢買到高級享受。

美心MX外賣優惠

供應商戶：全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）及全線美心Food²分店

供應時間：3:30pm起供應

條款細則： 此推廣不可與其他優惠或折扣同時使用 每日餐點數量有限，售完即止（宣傳相片只供參考）。



資料來源：美心MX (Maxim's MX)