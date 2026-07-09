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名苑酒家21週年勁減！全線菜式全日震撼79折 限定惹味豉椒炒蜆低至$21

飲食
更新時間：18:59 2026-07-09 HKT
發佈時間：18:59 2026-07-09 HKT

名苑酒家多年來以精緻傳統中菜及優質親切的服務深受廣大食客歡迎。為慶祝開業21週年這個重要里程碑，名苑隆重推出重磅感恩優惠：由即日起連續21天，食客可享全場正價菜式79折（即21% OFF），讓大眾以超值價錢品嚐高質素的星級佳餚！

名苑酒家全場正價菜式79折 至抵價盡享經典粵菜佳餚

為慶祝開業21週年，名苑隆重推出全場正價菜式79折優惠！
為慶祝開業21週年，名苑隆重推出全場正價菜式79折優惠！

二十一年的漫長歲月，見證了名苑酒家與無數食客共同創造的珍貴相聚回憶。名苑酒家一直堅持選用新鮮優質的食材，配合大廚精湛純熟的烹調技藝，炮製出一道道令人回味無窮的經典粵菜。適逢21週年店慶，餐廳特別推出「連續21日全場正價菜式享79折」的震撼優惠。這意味著無論是親朋戚友歡聚用餐，還是商務宴請，顧客都能以極具吸引力的價格，享用一系列招牌美饌。從精緻手工點心到生猛海鮮，每一口都蘊含著廚師團隊的用心與誠意，絕對是高性價比的餐飲體驗。

社交平台專屬福利 $21即歎豉椒炒蜆

除了全單折扣之外，名苑更為活躍於各大社交平台的食客準備了隱藏版驚喜。於活動期間，顧客只需向店員出示帶有指定標籤「#名苑21週年店慶」的相關宣傳短片，即可以極度震撼的$21優惠價，換購一碟「豉椒炒蜆」。這道港式大排檔經典風味名菜，嚴選每日新鮮採購的肥美大蜆，配以特製的香濃豉椒醬汁猛火快炒。蜆肉鮮甜多汁，醬汁濃郁惹味，微辣的口感令人食慾大增，絕對是佐酒下飯的絕佳選擇。由於餐廳堅持每日新鮮備料，該菜式數量有限，售完即止，建議食客提早入座品嚐這道限定滋味。

是次21週年感恩優惠，不僅是回饋顧客多年來不離不棄的鼎力支持，更是邀請大眾再次蒞臨，重溫經典滋味的誠意之舉。是次推廣活動適用於啟德名苑及將軍澳名苑兩間分店，趁著這連續21天的慶典，立刻相約摯愛親朋，共享這份歡樂與極致美味。

名苑酒家21週年優惠詳情

  • 活動日期： 7月1日 至 7月21日

  • 適用分店： 啟德名苑、將軍澳名苑

  • 折扣優惠： 全場正價菜式可享79折（21% OFF）優惠

  • 限定福利： 於店內向店員出示社交平台「#名苑21週年店慶」相關短片，即可以$21品嚐豉椒炒蜆一份（每日限量供應，售完即止，並只限堂食享用）。

  • 條款細則： 79折優惠僅適用於菜牌上的正價菜品；此優惠不可與其他折扣、優惠券、現金券及會員福利疊加使用；酒水、各種飲品及特價菜式均不參與此折扣活動。

 

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