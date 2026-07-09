灣仔萬麗海景酒店自助餐65折！低至$241起任食現烤和牛/龍蝦/海膽/魚子醬 全新川味主題嗜辣者必試

位於灣仔的香港萬麗海景酒店，憑藉其優質的餐飲服務與迷人的維港景色，一直深受本地食客與旅客的歡迎。今次酒店旗下的「Food Studio」重磅推出盛夏餐飲激減優惠，自助餐折扣高達65折！優惠將於7月10日中午12時準時開搶，配合特定信用卡更可享有折上折優惠，午市極致低至HK$241/位，絕對是今個夏天不可錯過的極高性價比美食體驗。

$241起歎名廚主理川味海鮮盛宴！任食龍蝦/海膽/魚子醬

香港萬麗海景酒店自助餐優惠

這次備受矚目的「盛夏辛香川味自助餐」，特別邀請了來自成都瑞吉酒店的名廚王海威親臨香港客席主理，為食客呈現最地道、層次豐富的四川辛香風味。除了惹味的川菜，這間人氣餐廳的自助餐海鮮與肉類陣容亦是極致奢華。食客可以盡情品嚐鮮甜爽口的龍蝦、甘香豐腴的海膽、矜貴無比的魚子醬以及肉質細嫩的高級和牛。

若是選擇晚市時段入座，餐廳更會大手筆加碼派發香氣四溢的蒸焗龍蝦、肉汁滿溢的現烤和牛扒，以及極具創意的片皮鴨伴黑松露。豐富的頂級食材完美結合，為一眾海鮮控與肉食愛好者帶來一場震撼味蕾的盛宴。自助餐更包含無限暢飲橙汁、汽水、咖啡、茶及精選啤酒，讓食客開懷暢飲。

專屬信用卡折扣 獨家親子套票優惠

除了豐富無比的餐飲選擇，是次推廣活動的價格與套票設計亦極具誠意。消費者只需在預訂時輸入指定東亞信用卡優惠碼【BEARV】，即可輕鬆享有額外減免HK$80的專屬折扣。經過折上折優惠後，午市自助餐的價格極致低至每位HK$241，在同類型高級酒店自助餐中可謂數一數二的抵買。

此外，為迎合家庭客群的需求，酒店更貼心推出了「1大1小」的親子套票組合。成功購買此親子套票的家庭，不但能以超值價格享用豐盛大餐，更可獲獨家贈送的「歡樂天地」門票及遊戲代幣，讓家長與小朋友在飽餐一頓後，能繼續前往遊樂場盡情放電，絕對是週末及假日親子好去處的最佳行程安排。

提供優惠之餐廳： 香港萬麗海景酒店 Food Studio

開搶日期及時間： 7月10日 中午 12:00

核心優惠亮點： 自助餐激減低至 65 折

信用卡專屬優惠： 憑東亞信用卡結賬並輸入優惠碼【BEARV】，可享額外減 HK$80，午市折後極致低至HK$241/位

親子套票禮遇： 設有「1大1小親子套票」，預訂即獨家送歡樂天地門票及代幣

重點推介美食： 成都瑞吉名廚王海威親臨主理川味佳餚；狂歎龍蝦、海膽、魚子醬及和牛

晚市加碼派送： 晚市加碼派蒸焗龍蝦、現烤和牛扒及片皮鴨伴黑松露

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