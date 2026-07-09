傳統酒樓逆市求變！明星海鮮酒家改裝魚池推$298即撈海鮮火鍋放題 網民：呢啲識做生意

傳統中式酒樓向來主打精緻點心及鑊氣小菜，惟面對近年餐飲業競爭激烈，許多傳統食肆均積極尋求轉型以吸引食客。連鎖酒樓「明星海鮮酒家」近日突破傳統，逆市加推即撈海鮮火鍋放題，顧客只需$298起的價錢即可在兩個半小時內任飲任食，為一眾海鮮迷及火鍋愛好者帶來全新體驗。

「明星海鮮酒家」逆市大變陣！改裝酒樓魚池推即撈海鮮放題

「明星海鮮酒家」推$298即撈海鮮放題

近年，即撈海鮮模式在本地掀起熱潮，「明星海鮮酒家」亦乘勢推出「自助海鮮池任食放題」，每日供應不同品種的生猛海鮮，食客可以親自走到海鮮區挑選並即時撈起心水食材，確保能品嚐到最鮮甜的海產。

除了鮮味十足的即撈海產外，火鍋放題更涵蓋大量火鍋配料、小食、飲品及甜品，全數供食客無限量任食。無論是鮮嫩肥美的肉片、口感彈牙的丸類、爽脆蔬菜，還是各式粉麵，都能滿足不同人士的口味需求。

$298任食生猛海鮮/火鍋配料/甜品

收費及詳情方面，即撈海鮮放題僅限屯門店晚市時段供應，用餐時間為兩小時半。平日收費為每位$298，另需收取$30醬料費；而逢星期六、日惠顧，則需另外收取加一服務費。

網民：呢啲識做生意

網民對於傳統酒樓變陣推出即撈海鮮放題，普遍給予正面評價，留言指「呢啲識做生意，又唔係爆場」；亦有食客分享光顧經歷，表示「實際食到過了鐘，都冇叫我走，好彈性」；更有曾經惠顧過$188淨火鍋放題的舊客反饋，表示以往的用餐體驗及食物質素均具有不俗的水準。

資料來源：明星海鮮酒家 集團