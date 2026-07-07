荃灣酒樓大劈價 $18起歎冬瓜盅/東星斑/乳鴿！星期一至五5:30pm起供應

近日，位於荃灣愉景新城的海港薈推出「晚市優惠三選一」推廣活動，食客可以低至$18的超值價錢，享用多款酒樓招牌佳餚，包括清蒸蝴蝶東星斑、消暑冬瓜盅及脆皮皇子鴿，絕對是性價比極高的晚餐好去處。

荃灣愉景新城酒樓海港薈晚市三選一 $18起歎冬瓜盅/東星斑/乳鴿

荃灣愉景新城酒樓海港薈晚市三選一 $18起歎冬瓜盅/東星斑/乳鴿

炎炎夏日，最適合品嚐清熱解毒的湯水。海港薈精心炮製的「白玉海皇冬瓜盅」，以清甜消暑的冬瓜為基底，加入多款上乘海鮮及鮮肉慢火熬製而成。湯汁完全吸收了海鮮的精華與冬瓜的清香，口感鮮甜豐富，滋陰解渴。現在每枱只需以超值優惠價$78即可享用一份，是夏日晚飯的消暑開胃佳品。

對於熱愛海鮮的饕客而言，肉質鮮嫩的東星斑絕對是不可錯過的珍饈。海港薈特別呈獻「清蒸蝴蝶東星斑」優惠，廚師以精湛的刀工將魚身切成蝴蝶狀，再以恰到好處的火候清蒸，完美保留了魚肉的嫩滑與海產的鮮甜，魚脂香氣四溢。兩至五位入座只需$98即可享用一條約一斤重的東星斑；若六位或以上同桌，更只需$168即可品嚐兩斤重的份量。

晚市小菜優惠$18起

除了海鮮與滋補湯羹，惹味的燒味同樣是豐盛晚飯的靈魂。「脆皮皇子鴿」嚴選肉質細嫩的皇子鴿，經過秘製滷汁醃製入味後，再以高溫油炸至外皮金黃酥脆。食客一口咬下，外皮發出清脆的聲響，內裡肉汁豐富、肉質嫩滑，令人回味無窮。這道做工繁複的經典粵菜，現在每位食客只需$18便可點選一隻，絕對是佐酒下飯的絕佳配搭。

荃灣愉景新城海港薈晚市優惠

供應時間：星期一至五晚上 5:30 後供應

地址：荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城購物商場 (D·PARK) 3樓3005號舖

訂座熱線：3516 8200

資料來源：海港飲食集團