連鎖酒樓$1燒味回歸！自選燒鵝/文昌雞/乳豬 每日新鮮出爐 全線分店晚市供應

本港連鎖酒樓「半島漁港」一直以優質的地道港式海鮮及精緻粵菜深受大眾歡迎。近日，酒樓再度推出「$1燒味」推廣優惠，食客只需以以超值價$1，即可在全線分店的晚市時段，於燒鵝、文昌雞或乳豬中，三款招牌新鮮燒味中任選其一，讓晚餐豐盛程度瞬間升級。

半島漁港晚市$1燒味優惠！自選燒鵝/文昌雞/乳豬

半島漁港晚市$1燒味優惠！自選燒鵝/文昌雞/乳豬

每日新鮮出爐 半島漁港$1燒鵝/文昌雞/乳豬

對於熱愛中式燒味的饕客而言，半島漁港是次推出的$1燒味優惠可謂誠意十足，酒樓堅持每日新鮮燒製，保證即叫即切，將經典燒味熱騰騰送上席間。其中，「極品BB豬」外皮酥脆，底下的肉質嫩滑無比，肥瘦比例恰到好處，佐以特製甜醬，入口甘香豐盈。

至於招牌「至尊燒鵝」以猛火燒至外皮金黃酥脆，內裡肉質卻能保持鮮嫩多汁，配上酸甜開胃的傳統蘇梅醬，香氣四溢。而「海南文昌雞」則選用優質雞隻，皮薄肉滑且雞味濃郁。現時於晚市時段惠顧半島漁港，即可以$1加配上述燒味，更可與晚飯優惠套餐同時使用，超級划算又滿足。

半島漁港$1燒味優惠

優惠適用時間：星期一至五晚市（公眾假期及節日除外）

優惠條款及細則： 優惠只限堂食。 $1燒味優惠可與晚飯優惠套餐同時使用。 入座人數份量限制： 至尊燒鵝 及 極品 BB豬：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻。 海南文昌雞：2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻。 優惠內容如有更改，以店內海報為準；以上優惠如有售罄或暫停，恕不另行通知。如有任何爭議，半島漁港保留最終決定權。



資料來源：半島漁港 / 阿翁火鍋館