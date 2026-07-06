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連鎖快餐長者優惠加碼！美心MX一連兩星期 長者咭／樂悠咭全日減$8

飲食
更新時間：12:48 2026-07-06 HKT
發佈時間：12:48 2026-07-06 HKT

連鎖快餐品牌美心MX及美心Food²為回饋一眾老友記的支持，向來會為長者咭、樂悠咭及長者八達通持有人定期提供優惠。近日更宣佈7月加碼，特別帶來限時激減著數，長者只需於全日任何時段惠顧滿$40，即可享立減$8的驚喜折扣，讓長者們天天都能輕鬆歎一餐超值美食！

美心MX及Food²長者飲食優惠 樂悠咭/長者咭專享著數

美心MX長者優惠7月加碼。
美心MX長者優惠7月加碼。

在百物騰貴的社會，精明的消費者當然要把握各種飲食優惠。美心MX及美心Food²向來是不少老友記解決早、午、晚三餐的心水熱點。是次推出的「長者日日享」全日滿$40減$8優惠，更是誠意十足。只要顧客持有長者咭、樂悠咭或長者八達通，即可於推廣期內逢星期一至日，在任何時段享受此項折扣。不論是相約三五知己在餐廳堂食相聚，還是選擇外賣帶回家慢慢品嚐，都能為一眾長者大幅節省日常開支。

要發揮這個滿$40減$8激減優惠的最大價值，當然要揀選餐廳的熱門招牌美食。美心MX的港式燒味一直備受推崇，例如深受歡迎的蜜汁叉燒飯，肉質軟腍入味，配上香甜的秘製醬汁，絕對是午餐的首選。此外，經典的皇牌焗豬扒飯也是必試之選，厚切豬扒加上酸甜開胃的鮮茄醬汁及香濃芝士，熱辣辣出爐，令人食指大動。顧客只需在點餐時配上一杯熱飲或精緻小食，輕鬆達到$40的消費門檻，便能立即扣減$8，以極具性價比的價錢享受高質素的港式滋味。下午茶時段的各式西多士及湯粉麵套餐同樣適用，讓長者在不同時段都有豐富的美食選擇。

美心MX及Food²長者優惠加碼詳情

  • 提供優惠分店：全線美心MX分店（西九高鐵站除外）及全線美心Food²分店

  • 優惠期限：2026年7月6日至7月19日（逢星期一至日）

  • 優惠資格：顧客必須於結帳時出示有效的「長者咭」、「樂悠咭」或「長者八達通」（恕不接受影印本）。

  • 優惠詳情：全日任何時段（適用於堂食或外賣），於單一發票惠顧滿$40即減$8。每張單一發票最多只可使用折扣一次。

  • 不適用範圍：此優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、優惠套餐、晚市小菜外賣2人餐、晚市外賣加餸、燒味斬料、特價燒味優惠、海斑及浸魚套餐、八達通增值服務、網上外賣自取平台及所有外送服務。

  • 其他細則：此優惠不能兌換現金，亦不可與其他優惠同時並用。如有任何爭議，美心食品有限公司保留最終決定權。詳細條款請參閱店內宣傳物料。

 

圖片及資料來源：美心MX (Maxim's MX)

 

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