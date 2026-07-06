大家樂推$1奶茶優惠！大家樂限時推廣 1招即搶人氣一哥奶茶

著名港式快餐品牌大家樂一直以多元化及大眾化的餐飲選擇，深受廣大香港市民及食客的喜愛，其經典美食更是家傳戶曉。為了回饋顧客，品牌近日宣佈推出震撼全城的極致推廣活動！由即日起，大眾只需以極具吸引力的港幣 $1，即可換購深受歡迎的皇牌飲品「一哥奶茶」。

大家樂推$1奶茶！用App 4步領取優惠

大家樂推$1奶茶！用App 4步領取優惠

大家樂宣布推出「一哥奶茶 $1 限時賞」活動，絕對是精打細算一族的福音。在現今物價高企的環境下，只需一枚一元硬幣便能歎杯靚奶茶，性價比之高實在難以抗拒。若想把握這個激抵推廣，換領過程非常簡單便捷，消費者只需按照以下點列步驟即可輕鬆獲取：

下載專屬程式： 透過智能手機的應用程式商店，搜尋並下載官方的「大家樂手機應用程式（APP）」。

免費登記會員： 於應用程式內，依照指示輸入基本資料，免費註冊成為「Club 100」會員。

登入平台搶券： 成功註冊並登入會員帳戶後，於指定推廣頁面參與搶奪電子優惠券的活動。

出示電子券換購： 成功搶得電子優惠券後，前往大家樂各大門市向收銀員出示，即可以 $1 的震撼低價，換購經典一哥奶茶一杯。

一哥奶茶黃金密碼：獨家茶膽與嚴控高溫成就回甘

這杯只需 $1 的大家樂港式奶茶，雖然價格大眾化，但質素絕對不容小覷，其大受歡迎的背後蘊藏著嚴謹的製作工藝。品牌嚴選來自斯里蘭卡的頂級優質茶葉，調配出獨一無二的專屬茶膽，奠定香濃回甘的基礎。同時，師傅精準拿捏茶底與花奶的黃金比例，令茶香與奶香完美交融，層次分明且口感幼滑。更重要的是，沖調過程堅持以華氏 205 度高溫煲茶，並嚴格規定焗製 15 分鐘，確保茶葉的精華與香氣得以全面釋放，將複雜的工序濃縮於一杯獨特醇厚的招牌茶飲之中。

大家樂 $1 一哥奶茶限時賞優惠活動詳情

優惠推廣期限： 由即日起至 7 月 10 日止

專屬換領連結： 按此立即登入領取大家樂APP優惠券

活動條款及細則： 優惠名額有限，先到先得，換完即止；所有推廣活動均受相關條款及細則約束，具體安排及營業時間請參閱官方應用程式內之最終公佈。

資料來源:大家樂 Café de Coral

延伸閱讀：太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯