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太興$33限定套餐！一連5日精選優惠 至抵價歎火腿通粉/魚丸米粉/生牛肉粉/拌飯

飲食
更新時間：19:03 2026-07-03 HKT
發佈時間：19:03 2026-07-03 HKT

太興集團旗下擁有多間人氣餐廳，一直深受食客歡迎。為慶祝太興App三週年，集團強勢推出限時「$33日日食」推廣活動。第一波由7月6日起，連續五天，食客只需以超值價$33，即可品嚐原價最高達$54的人氣套餐，包括太興火腿生菜絲通粉套餐、錦麗生牛肉粉套餐等，性價比極高，絕對不容錯過！

太興集團五大品牌輪流登場 $33歎粉麵飯加飲品

是次「$33日日食」優惠活動陣容鼎盛，涵蓋集團旗下五大人氣品牌，為大眾帶來一連串的舌尖驚喜。首先打頭陣的，是港人至愛的「太興」早市火腿生菜絲通粉套餐，以經典港式風味為食客喚醒美好早晨。緊接其後，主打正宗越南風味的「錦麗」推出生牛肉粉下午茶套餐，濃郁鮮甜的牛骨湯底令人一試難忘。

此外，喜歡韓國料理的消費者可以超值價享用「安金稻」的金槍魚拌飯，感受豐富的地道韓式滋味；而「一橋拉麵」則帶來口感彈牙的一橋拌粗油麵，滿足拉麵迷的味蕾。最後，主打台灣菜的「滿山・台北」將奉上阿公福州魚丸湯米粉套餐，呈現正宗古早台式風味。只需一個親民價錢，便能嚐盡港、越、韓、日、台五地特色美食，實在是不可多得的餐飲體驗。

搶券全攻略！下載太興App享限量優惠

想要成功搶購上述心水美食，消費者必須做好充足準備。是次限量優惠券將於7月3日（星期五）上午10時正準時開搶，由於數量有限，所有優惠券將以先到先得形式派發，送完即止。建議提早下載並登記成為會員，不僅能確保第一時間領取優惠，更可額外專享高達$333的迎新獎賞。

太興App週年優惠詳情

  • 搶券日期及時間： 7月3日（星期五）上午10時正

  • 領取方法： 打開太興App，進入「領取優惠券」頁面即可搶購

  • 活動期限及指定餐廳優惠：

    • 7月6日 (一)： 【早市】太興 - 火腿生菜絲通粉套餐（價值$42）

    • 7月7日 (二)： 【茶市】錦麗 - 錦麗生牛肉粉下午茶套餐（價值$54）

    • 7月8日 (三)： 【茶市及晚市】安金稻 - 金槍魚拌飯（價值$49）

    • 7月9日 (四)： 【茶市及晚市】一橋拉麵 - 一橋拌粗油麵（價值$39.9）

    • 7月10日 (五)： 【茶市】滿山・台北 - 阿公福州魚丸湯米粉套餐（價值$38）

  • 下載太興App  >>按此<<

  • 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱應用程式內公佈。

 

 

同場加映：大快活全單減$3！一連十日限時優惠 玩參寶遊戲隨時贏走免費食足一年大獎

 

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