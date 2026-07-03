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大快活全單減$3！一連十日限時優惠 玩參寶遊戲隨時贏走免費食足一年大獎

飲食
更新時間：13:36 2026-07-03 HKT
發佈時間：13:36 2026-07-03 HKT

連鎖快餐店大快活一直以提供多元化港式美食及親民的價格深受廣大食客歡迎，是不少上班族與學生的日常開餐首選。近日大快活為慶祝強勢登陸新興社交平台 Threads，即日起推出驚喜滿分的「變色阿活尋寶遊戲」。食客不僅能透過指定暗號享有全單減價優惠，更有機會贏取高達365日的免費美食兌換券！

大快活門市尋寶 贏全年免費美食券/全新智能手機！

找出大快活公仔即可贏取巨獎。
找出大快活公仔即可贏取巨獎。

為了與大眾同樂並推廣全新的社交平台帳號，大快活這次精心策劃了連續十天的尋寶活動。參加者只需密切留意 大快活官方Threads 每晚六時發佈的線索，親身前往指定的大快活分店，尋找隱藏的「阿活」人形公仔。首位尋獲普通版公仔並成功完成網上登記的幸運兒，可獲得對應美食的365日兌換券。整整一年都能免費品嚐大快活的招牌人氣美食，無論是肉質鮮嫩健康的雞胸、香滑濃郁的港式奶茶、金黃酥脆的經典西多士，還是外脆內多汁的炸雞髀，絕對是難以抗拒的誘惑！若幸運找出特別版「Jumping Man」公仔，更能贏取價值逾九千元的全新 256GB 快活橙智能手機一部。

講出指定尋寶暗號 即享全單減$3折扣

除了刺激的尋寶環節，大快活亦貼心地為所有惠顧的客人準備了無門檻的即時餐飲折扣。消費者於推廣期間前往任何一間大快活門市，在收銀處點餐結帳時，只需向店員講出指定尋寶暗號「我要參加尋寶」，該次消費的總帳單即可直接扣減 HK$3。這項快閃優惠讓大家在品嚐美味豐盛的快餐之餘，亦能輕鬆節省日常餐飲開支，享受雙重著數。

阿活尋寶及門市減價優惠詳情

  • 優惠期限：2026年7月3日至2026年7月12日下午11時59分（以大快活之系統記錄為準）

  • 尋寶遊戲活動詳情：每晚 6 時於 Threads 公佈線索。參加者需尋獲實體公仔，並於 Threads 出帖上傳照片或影片，加上標籤「#變色阿活尋寶」及 Tag @hkfairwood，再以 Instagram 或 Threads 私訊登記。成功核實可贏取365日指定美食券（名額9個）或終極大獎智能手機（名額1個）。

  • 門市折扣優惠詳情：顧客於全線門市收銀處惠顧時，講出暗號「我要參加尋寶」，當次消費即享全單減 HK$3 優惠。

  • 重點條款及細則：HK$3 減價優惠只適用於門市收銀處，不可與快活關愛長者咭、學生優惠或其他門市折扣同時使用；亦不適用於零售產品、晚市小菜二人餐、盆菜及派對美食等。尋寶活動參加者須持有有效香港身份證及年滿11歲。

 

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