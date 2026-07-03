深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯

多年來，紮根在深水埗向基層、長者及無家者派發免費飯盒的明哥，近期擴展至旺角，於登打士街歐美廣場開設全新素食店「北河明哥素食」。新店旨在透過日常提供中式素食，維持支援社區弱勢社群的理念，並將顧客的消費轉化為持續行善的資源。

深水埗明哥旺角開新店！「北河明哥素食」 主打中式齋菜

除了延續公益目標，新店亦致力向大眾推廣素食這種較為健康、有助減輕身體負擔的飲食方式。餐廳菜單提供多樣化的中式齋菜與傳統素點心。主食方面，涵蓋了中西及東南亞風味，例如定價98元的「黑松露牛油果醬炒飯」、88元的「茄汁素扒焗飯」，以及大眾熟知的「素乾炒牛河」與「川式擔擔麵」等。

同場加映多款$23起素點心！

餐廳亦在上午11時至下午4時期間，供應港式點心方面，菜單細分為蒸點、包點及煎炸類，提供包括「素鮑片灌湯餃」、「素蝦餃」、「素三菇燒賣」及「千絲蘿蔔酥」等精緻選擇。點心價格按特、大、中、小點分類，定價介乎23元至34元之間（另收加一服務費），為食客提供豐富的蔬食體驗。

新店正式試業 推出八折餐飲優惠

「北河明哥素食」目前投入試業階段，店方宣佈為感謝大眾支持，期間所有惠顧均可享有全單八折優惠。市民若途經旺角或油麻地一帶，可前往品嚐各款素菜。餐廳期望透過食客的分享與推廣，讓更多人認識素食文化，並共同支持其以餐飲回饋社會的營運模式。

北河明哥素食

地址：油麻地歐美廣場2樓

電話號碼: 27873128 / 67392002 (WhatsApp)

營業時間：11am-9:30pm

餐廳專頁

圖片來源: 素食青年

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