Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯

飲食
更新時間：10:52 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:52 2026-07-03 HKT

多年來，紮根在深水埗向基層、長者及無家者派發免費飯盒的明哥，近期擴展至旺角，於登打士街歐美廣場開設全新素食店「北河明哥素食」。新店旨在透過日常提供中式素食，維持支援社區弱勢社群的理念，並將顧客的消費轉化為持續行善的資源。

深水埗明哥旺角開新店！「北河明哥素食」 主打中式齋菜

除了延續公益目標，新店亦致力向大眾推廣素食這種較為健康、有助減輕身體負擔的飲食方式。餐廳菜單提供多樣化的中式齋菜與傳統素點心。主食方面，涵蓋了中西及東南亞風味，例如定價98元的「黑松露牛油果醬炒飯」、88元的「茄汁素扒焗飯」，以及大眾熟知的「素乾炒牛河」與「川式擔擔麵」等。

同場加映多款$23起素點心！

餐廳亦在上午11時至下午4時期間，供應港式點心方面，菜單細分為蒸點、包點及煎炸類，提供包括「素鮑片灌湯餃」、「素蝦餃」、「素三菇燒賣」及「千絲蘿蔔酥」等精緻選擇。點心價格按特、大、中、小點分類，定價介乎23元至34元之間（另收加一服務費），為食客提供豐富的蔬食體驗。

新店正式試業 推出八折餐飲優惠

「北河明哥素食」目前投入試業階段，店方宣佈為感謝大眾支持，期間所有惠顧均可享有全單八折優惠。市民若途經旺角或油麻地一帶，可前往品嚐各款素菜。餐廳期望透過食客的分享與推廣，讓更多人認識素食文化，並共同支持其以餐飲回饋社會的營運模式。

北河明哥素食 

  • 地址：油麻地歐美廣場2樓
  • 電話號碼: 27873128 / 67392002 (WhatsApp)
  • 營業時間：11am-9:30pm
  • 餐廳專頁

圖片來源: 素食青年

延伸閱讀：銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一

最Hit
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
曾志偉另起爐灶籌組新公司 傳聞藝人名單曝光 睇中多位TVB舊將 蔡思貝苟芸慧加盟？
影視圈
17小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
18小時前
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港變「失憶」 住十幾年慈雲山連旺角都話唔識 網民拆解扮嘢背後心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
00:46
天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」
社會
3小時前
01:01
塘尾道命案｜內情曝光 5名男同志進行Chem Fun發生意外 警檢獲大批毒品及偉哥
突發
2026-07-02 10:54 HKT
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意
影視圈
19分鐘前
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
世界盃2026｜拉莫斯94分鐘絕殺 克羅地亞102分鐘「絕平」食詐糊 葡萄牙2:1戲劇性淘汰克羅地亞
足球世界
1小時前
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
19歲青年入行做保安！引大批過來人讚「少走彎路」 同行分享月薪破3萬：升上去真係有得做
生活百科
22小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操刀設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
男子墮地當場不治。梁國峰攝
珍惜生命│大圍一小學內男子墮下 當場死亡
突發
1小時前