尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找

近年餐飲業競爭激烈，不少食肆紛紛推出減價優惠吸引食客。日前，坐擁無敵海景的尖沙咀高級酒樓「凱薈」推出了極具價格競爭力的點心優惠，多款精選點心最低只需$7起，加上指定的茶市折扣，讓食客得以大眾化的價錢體驗優質的飲茶時光。

尖沙咀平價飲茶推介！「凱薈」全場點心$7起兼享無敵海景

食客實測兩人10碟點心不用$150

近日，有網民在Facebook群組分享，尖沙咀中式酒家「凱薈」推出極具性價比的點心優惠，香煎蘿蔔糕、金勾鹹水角、山竹牛肉球、香茜牛肉腸等精緻手工點心，均一價以$7、$8、$9發售。該名網民分享一行二人共點了十碟點心，算上每位$17的茶芥費用，埋單亦不到$150，「碟碟都唔使十蚊除咗狗仔粉，仲有無敵大靚景」。

此外，「凱薈」亦設有多項不同時段的折扣。逢星期一至五，午市時段可享8折，下午茶時段則為7折；至於星期六、日及公眾假期，午市及下午茶亦分別提供9折及8折優惠，適合日常飲茶、週末家庭聚餐或是舉辦大型宴會。

網民熱議：估唔到咁抵

不少網民對酒家的定價表示驚訝，直言「估唔到咁抵」。同時，該帖文亦引起了關於本地與北上消費的比較，有人認為該酒家的優惠能鼓勵市民留港消費，從而帶動本地經濟，減少店舖結業的情況，「便過大陸好多，又唔使舟車勞頓，舒舒服服，支持本港消費」、「能夠做到咁樣嘅價錢，香港人真係要撐吓場，超抵食」、「希望大家多啲分享香港美食留港消費又舒服」。

尖沙咀The ONE 「凱薈」

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓

電話：2116 3867

營業時間： 星期一至日 11:00 - 23:00

資料來源：食自己