灣仔「港灣壹號」午市點心放題 無限任食蝦餃/燒賣/和牛千層酥 每兩週更換菜單

點心放題優惠｜位於香港君悅酒店的高級中菜廳「港灣壹號」，連續多年入選《香港澳門米芝蓮指南》，一直深受本地饕客與國際旅客推崇。由於早前反應極為熱烈，「港灣壹號」宣布7月2日將再度推出極具吸引力的「午市任食點心盛宴」，食客只需以超值優惠價每位$488，即可於午膳時段無限量品嚐多款頂級手工點心。

灣仔君悅酒店「港灣壹號」午市點心放題 無限任食手工點心

「港灣壹號」推出的午市任食點心放題於星期一至五中午12時至2時30分供應，每款點心均由經驗豐富師傅精心炮製，保證能滿足每一位食客的要求。除了經典必食蟹皇蒸燒賣；鬆軟綿密的蜜汁叉燒包；與口感彈牙的冬筍鮮蝦餃外，更注入了不少創新元素，包括外層酥脆的京葱和牛千層酥、香氣四溢的松露鮮菌蒸粉果、以及鮮甜的鮮蘆筍帶子腸粉等。

$488起任食點心兼歎維港靚景

是次任食點心優惠定價為每位$488，食客可在品嚐滿桌高級點心的同時，透過玻璃窗欣賞維多利亞港的迷人景致，帶來視覺與味覺的極致雙重享受。為了保持新鮮感與期待感，「港灣壹號」更誠意安排每兩週更新一次任食點心菜單，確保食客於推廣期內每次到訪都能發掘出截然不同的味覺體驗。

君悅酒店「港灣壹號」午市任食點心放題

推廣日期： 2026年7月2日至8月31日（逢星期一至星期五供應）

供應時間： 中午12時至下午2時30分

價錢： 每位$488（需另收10%服務費）

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店7-8樓

預訂網站：>>按此<<

電話：2584 7722

條款及細則： 點心菜單將每兩週更新一次，實際供應菜式以餐廳當日安排為準。建議顧客提早預約訂座以免向隅。

資料來源：Grand Hyatt Hong Kong