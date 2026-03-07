點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿

點心放題2026｜點心放題優惠｜飲茶文化是香港的標誌，而點心放題不僅讓食客能無限品嚐精緻的手工點心，更成為親友相聚的熱門選擇。踏入2026年，全港各大中菜廳、酒店及酒樓紛紛推出極具吸引力的點心放題優惠，從低至$88的平民價格，到坐擁維港海景的星級體驗，甚至包含片皮鴨、蒸氣海鮮任食，選擇之多令人目不暇給。

2026年點心放題優惠合集！23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳任點任食

2026年的點心放題優惠涵蓋範圍廣泛，從親民的街坊酒樓到五星級酒店的中菜廳，如海雲天、羲和雅苑、利東集團、富臨皇宮等，均有提供優惠，以傳統手藝結合創新菜式，配以不同的價位及用餐體驗，為食客提供豐富多元的選擇。

1. 富臨皇宮 $120起享2小時片皮鴨、點心放題

富臨皇宮的「2小時片皮鴨點心放題」菜單極為豐富，涵蓋了多款深受港人喜愛的經典點心與熱盤。當中最大的賣點莫過於無限量任食的片皮鴨，鴨隻烤得外皮酥脆、肉質嫩滑，配上特製醬汁與餅皮，滋味無窮，是食客必試的招牌。此外，點心控絕對不能錯過皇室鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇等招牌點心。

富臨皇宮「片皮鴨點心放題」

2. 海雲天 210度維港海景配45+款點心

坐擁210度無遮擋維港景色的九龍海逸君綽酒店「海雲天」，推出極致奢華的「無限時片皮鴨點心任食放題」。食客可在長達4小時的用餐時間內，盡情品嚐超過45款美食飲品，當中包括無限量供應的招牌片皮鴨。更吸引的是，每位成人均可獲贈三款尊貴頭盤，包括「紅燒鮑翅」、「黃金千絲焗蟹蓋」及「柚子黑毛叉燒皇」，將放題體驗提升至另一層次。

海雲天「片皮鴨點心任食放題」

地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店二樓

電話：2996 8459

供應時間：星期一至日 11am-3pm

價錢：$268/位起

網上預訂優惠連結按此

3. 利東集團 利榮軒 $99片皮鴨+點心放題

利東集團旗下的利榮軒隆重推出「懷舊點心片皮鴨」放題，於星期一至星期日，每日上午11時至下午3時45分限定供應。每位僅需$99，即可無限任食由師傅即叫即蒸的多款精緻手工點心，更可同時暢享香脆的片皮鴨。放題選擇從經典廣東蒸點到香口的酥炸小食一應俱全，全部由經驗豐富的點心師傅即場製作，性價比極高。

利榮軒「懷舊點心片皮鴨」放題

地址：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1樓

電話：2463 0380

供應時間：星期一至日 11:30am-3:30pm

價錢：$99/位起

網上預訂優惠連結按此

4. 觀塘玥茗居 $228三小時任食滬粵精緻點心

位於觀塘的「玥茗居」於每逢星期六、日推出午市三小時點心放題，供應時間為上午11時30分至下午2時30分，每位收費$228。食客可無限任食超過20款精心挑選的上海及廣式點心。其中，招牌的上海小籠包以皮薄如紙、餡料鮮甜多汁見稱，湯汁濃郁，一咬瞬間在口中爆發，滋味無窮。

玥茗居點心放題

地址：觀塘駿業街44號銀八2樓

電話：2891 6188

供應時間：逢星期六、日 11:30am-2:30pm

價錢：$228/位起

5. 富城/正冬 $98任食逾40款經典港式點心

富城火鍋海鮮酒家及正冬火鍋料理同步推出極具吸引力的午市「點心自由鳥」放題。於星期一至日，成人只需$98、小童$58，即可在3小時內任食超過40款經典港式點心，包括鬆軟的叉燒包、晶瑩的蝦餃、紮實的燒賣、嫩滑的牛肉球、香脆的鹹水角以及暖胃的生滾粥等，每位入座更可獲贈半隻香烤乳鴿及一款自選的鑊氣粉麵飯。

富城/正冬3小時點心放題

6. 沙田囍慶酒家 4小時點心鮑魚放題$108

位於沙田科學園的「囍慶酒家」推出4小時任食放題，每位$108起，即可任食點心、鮑魚及海鮮等中式美食，性價比極高。每位入座即送「雲南野菌燉響螺」一盅，放題無限量供應鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇，更有東瀛清酒鮮鮑魚、老壇酸菜魚等特色菜，選擇豐富。

囍慶科學園「4小時任食點心鮑魚放題」

地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓

電話：2827 8803

供應時間：11am-2:30pm

價錢：$108/位起

網上預訂優惠連結按此

7. 京都大酒樓 $138起4小時任食 再送燉湯乳鴿

「京都大酒樓」的點心放題提供長達4小時的任食體驗，網上預訂可享優惠價$138起。放題包括超過50款美食，如水晶鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇等。每位食客更可獲贈養生燉湯、美極煎海蝦及紅燒乳鴿半隻。

京都大酒樓「點心放題」

黃大仙店地址：黃大仙龍翔道110號豪苑商場2樓1A–B號舖

大埔店地址：大埔安慈路4號昌運中心1樓2–11及14–33號舖

供應時間：星期一至日 11am至3pm

價錢：$138/位起

網上預訂優惠連結按此

8. 唐述 中環IFC新派中菜館 點心放題免加一+茶芥

中環IFC的「唐述 Chinesology」推出「粵韻飄香週末早午餐」，食客可在兩小時內無限享用12款精緻點心及9款甜點，如瑪瑙蝦餃、鰻魚燒賣、海苔高湯小籠包等。套餐同時提供冰鎮潮州凍花蟹、蟹膏燕窩羹、櫻花蝦汁龍蝦等前菜、湯品及主菜，呈現傳統與創新結合的餐飲體驗。

唐述「粵韻飄香週末早午餐」

地址：中環金融街8號國際金融中心商場3樓3101-07號舖

電話：6809 2299

供應時間：星期六、日及公眾假期 12pm至2pm

價錢：$648/位（2位起）

網上訂座連結按此

9. 鮮味蒸滾鍋 $198起享點心放題與蒸氣海鮮

位於旺角的「鮮味蒸滾鍋」於每日上午11時至下午4時提供無限時點心放題，成人每位由$198起。套餐包括20款港式手工點心任食，如山竹牛肉球、蜜汁叉燒包等，同時包含4款自選海鮮、甜品、小食及雪糕，並額外贈送養生燉湯一盅。

鮮味蒸滾鍋「無限時點心放題 」

地址：旺角塘尾道61號1樓

電話：2151 3523；9052 4007（WhatsApp）

供應時間：11am至3am

價錢：$198/位起

10. 灣仔紅花匯 $178點心放題 瑤柱灌湯餃/小籠包/蝦餃/燒賣

由名廚葉世昌師傅主理的「紅花匯」，午市時段設有90分鐘點心放題，每位$178起。食客可任食超過四十款點心、主食及甜品，選擇涵蓋蒸點、炸物、包點等，除了經典的蝦餃、燒賣，更有特色的椒鹽脆皮腸粉。

紅花匯「點心放題」

地址：灣仔謝斐道303號凱聯6-9樓

電話：5505 5121

供應時間：星期一至日 12pm至3pm

價錢：$178/位起

11. 御名園 $138享90分鐘點心放題 送花膠灌湯餃

連鎖酒樓「御名園」提供90分鐘午市點心放題，平日$138起，可任食40款點心小食，如鮮牛肉滑腸粉、手工流汁叉燒包等。每位食客可額外獲贈瑤柱灌湯餃及鮑魚燒賣各一客。

御名園「90分鐘午市點心放題」

地址：鴨脷洲利東商場店、荔枝角AEON店、元朗鴻運中心店

供應時間：星期一至日 11am至4pm

價錢：平日$138/位起；週末及公眾假期$158/位起（2位起用）

網上預訂優惠連結按此

12. 荃灣常滿百家菜 $158無限時任食小菜/燒味/點心

荃灣「常滿百家菜」於午市時段推出無限時放題，每位$158即可任點任食超過70款菜式，涵蓋小菜、點心、燒味及甜品，人氣菜式包括蝦餃皇、脆皮燒鴨等。若想要搭配飲品，每位食客額外支付$10，便可享受無限量的酒水供應，讓美食體驗更加完美。

常滿百家菜「小菜/點心/燒味及甜品任點任食」

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝中心12樓

電話：3188 9978

供應時間：星期一至日 11:30am至4pm

價錢：$158/位起（星期六、日及假期，每位加$10）

13. 尖沙咀九龍酒店「龍逸軒」任點任食30+款點心

尖沙咀九龍酒店中菜廳「龍逸軒」提供點心放題，食客可任食超過30款特色點心，包括春筍金箔蝦餃、蠔皇黑毛豬叉燒包、十年陳皮紫米豆沙包等。經酒店官網預訂可享低至65折優惠，每位$251起。

龍逸軒「任點任食點心Brunch」

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722

供應時間：星期一至五 11:30am至3pm（任選2小時）星期六、日 10:45 am-12:45pm；1:15pm- 3:15pm

網上預訂優惠：$251/位起 （2位起）

網上預訂優惠連結按此

14. 尖沙咀The Mira 國金軒 米芝蓮推介3小時點心放題

尖沙咀The Mira美麗華酒店的「國金軒」提供3小時任食點心午餐，顧客可品嚐蟹籽豚肉燒賣、晶瑩鮮蝦餃、黑松露野菌餃等精緻點心，以及香芒楊枝甘露等6款中式甜品。

國金軒「任食點心午餐」

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期The Mira Hong Kong 3樓

電話：2315 5222

供應時間：星期一至五 11:30am至2:30pm（公眾假期除外）

價錢：$398/位起

網上預訂優惠連結按此

15. 北角海逸君綽酒店君綽軒 維港海景150分鐘點心放題

獲獎中菜廳「君綽軒」每日推出150分鐘點心放題，食客可一邊欣賞維港海景，一邊享用逾45款的點心、燒味及甜品。此外，每位惠顧點心放題之賓客可免費獲贈豐料養生靚湯、葡汁焗鮮鮑拼遼參及燕窩燉奶乙客。

君綽軒「150分鐘點心放題」

地址：北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓君綽廳

電話：2121 2691

供應時間：星期一至日 2pm／7pm入座

價錢：$328/位起

網上預訂優惠連結按此

16. 城景國際樂雅軒 2小時任點任食點心套餐

「樂雅軒」中菜餐廳推出「任點任食點心套餐」，食客可在2小時內品嚐超過40款點心、小食、飯麵及甜品。現時透過官網預訂，優惠價為每位$238起。

樂雅軒「任點任食點心套餐」

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3286

供應時間：星期一至日 11am至3pm

價錢：$238/位起（兩位起）

網上預訂優惠連結按此

17. 千禧新世界香港酒店中菜廳 午市任食粵式點心

點心放題優惠2026｜千禧新世界香港酒店中菜廳 午市任食粵式點心

千禧新世界香港酒店的中菜廳「桃里」推出平日午市「點心任點任食套餐」，無限量供應近30款粵式頭盤、即蒸點心、飯麵及甜品，套餐更包括老火湯和蟹肉灌湯餃。。

桃里「午市任點任食點心套餐」

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓

電話：2313 4222

供應時間：星期一至五 12pm至2:30pm

價錢：$780/兩位用

價錢：$780/兩位用 網上預訂優惠連結按此

18. 尖沙咀凱悅酒店凱悅軒 120分鐘任食點心+小食+甜品

尖沙咀凱悅酒店「凱悅軒」提供120分鐘的點心放題，食客可任食超過20款點心、小吃及甜品，包括川味口水雞、飛魚子燒賣、筍尖蝦餃皇、鮮蝦時蔬餃及金銀蛋肉碎粥等多種美味選擇

凱悅軒「120分鐘點心放題 」

地址：尖沙咀凱悅酒店3樓凱悅軒

電話： 3721 7788

供應時間：星期一至五 10am至12pm；12:30pm至2:30pm

價錢：$264/位起（已包括加一服務費及茶芥）

網上預訂優惠連結按此

19. 火炭龍悅$88享3小時點心放題 60+款點心/炒粉麵/老火湯

位於火炭山尾街的粵式酒樓「龍悅」推出「自由點」優惠，平日每位$88即可在3小時內任食超過60款點心、即炒粉麵飯、甜品及老火湯，選擇包括鮮蝦餃、豉汁排骨等。

龍悅「自由點」點心放題

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心2樓

電話：2947 7388

供應時間：星期一至日 11am至6:30pm

價錢：$88/位起（兩位起）

20. 羲和雅苑 點心放題90分鐘任食點心/小食/甜品

人氣中菜廳「羲和雅苑」尖沙咀及東涌分店推出90分鐘「任食點心片鴨放題」，食客可以無限量享受多達30款精緻的點心與小食，如蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃、鮮蝦菜苗餃等，還有乾炒肥牛河、鴨湯小米粥、乾燒伊麵及羲和烤鴨任食。

羲和雅苑「任食點心片鴨放題」

21. 尖沙咀南海一號 180度維港海景午市點心

位於尖沙咀iSQUARE的「南海一號」提供午市點心放題，食客可在180度維港景色下，品嚐黑魚子燒賣、鮑汁鳳爪等精緻點心。點心放題分為兩個時段，第一輪從上午11時半至下午1時，第二輪則從下午1時開始至下午2時半，顧客可在90分鐘內任意享用。

南海一號「午市任點」

地址：尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場30樓

電話：2487 3688

供應時間：星期一至日 11:30am至1pm；1pm至2:30pm

價錢：$218/位起

22. 逸龍軒 午市點心放題 長者優惠價$158

北角海逸酒店旗下中菜廳「逸龍軒」推出3小時午市點心放題，成人$188，小童及長者$158。放題包括超過30款點心、前菜及粉麵飯，每位更送原隻鮑魚伴花菇及紅燒皇子鴿半隻。

逸龍軒「午市點心放題任飲任食」

地址：北角海逸酒店3樓

電話：2633 8899

供應時間：星期一至日及假期 12pm-3pm

價錢：$188/位；樂悠咭長者及小童$158/位

網上預訂優惠連結按此

23. 銅鑼灣大宅 3小時懷舊手工點心放題

銅鑼灣問月酒店中菜餐廳「大宅」全新推出「早市任點任食3小時點心放題」，每位$268起即享用超過20款懷舊手工點心，如大宅蝦餃皇、上湯灌湯餃、百花脆蟹鉗等，且免收加一服務費及茶位費。

大宅「早巿任點任食3小時點心放題」