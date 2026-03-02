酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事

畢業是人生中一個重要的里程碑，而充滿「儀式感」的告別活動，往往成為日後最珍貴的回憶。近日，一群中六學生在最後上學日（Last Day）相約飲早茶的影片在網上爆紅。在年輕人與傳統茶樓看似格格不入的組合下，這場景卻意外地觸動了無數網民，認為事件「好青春」，引起了廣泛的共鳴。

中六生Last Day飲早茶告別中學生涯 青蔥歲月感動網民

Last Day飲早茶 盼傳承中學校園傳統

事緣，有中學生在Instagram發布了一段名為「六忠Last Day飲茶記」的影片，記錄班中六同學仔，為了在最後上課日齊聚茶樓，紛紛特地早起，趕在清晨六點半赴約。影片迅速引起熱議，而片中主角亦接受訪問，分享了這次特別經歷的背後故事。

據活動發起的粱同學分享，是他首先提出「Last Day飲茶」這個主意，並獲得全班同學的熱烈響應。他指這並非一時興起，「每年都見到好多相，今年就終於到我哋」，故認為這個活動算是一種中學傳統的「傳承」。

對於要讓這班同學在清晨七時前齊集，發起人坦言當初也擔心「其他人起唔到身」，畢竟大部分同學需在五、六點便起床。從影片可見，同學們三三兩兩、睡眼惺忪地踏入茶樓，但臉上難掩興奮之情。最終，21位響應者中有19人成功到達，這份難得的齊心讓他大為感動，最窩心的莫過於「最尾一日可以咁多人坐埋一齊飲茶，一齊行返去學校」。

談及這次經歷最難忘之處，他感性地表示，這份回憶的價值會隨著時間沉澱。他憧憬著「過多十年或者幾年」，當再次看到這些相片時，仍能記起在中學最後三年與這班同學、以及那位「好關心，好照顧我哋嘅班主任」一同早起參與的時光。他形容，這絕對是「人生中最青春嘅件事」，一份將來回想起來依然會被觸動的溫暖回憶。

網民紛表感動 慨嘆友誼珍貴

這段充滿青春氣息的影片，觸動了大量網民。不少人留言表示「好青春，大個左就會知，約到3至4個朋友食飯已經唔係一件易事」、「見到都流眼淚」、「呢個回望返一定係你哋最美好嘅回憶」，感嘆中學時代友誼的純粹和珍貴。有留言更祝福道「雖然唔識你哋，但恭喜你哋開始進入人生另一個階段」、「會係好珍貴回憶，希望同學仔個個將來都學業有成，前途似錦」。

茶樓變「長者飯堂」？網民拆解年輕人絕跡之謎

飲茶作為香港傳統的家庭及社交活動，向來是聯絡感情的悠閒時光。然而，近年有網民觀察到，酒樓的座上客大多是年長一輩，年輕人的身影卻寥寥可數。「點解無乜後生仔、後生女去飲茶」的疑問也隨即引起網民討論，當中原因主要圍繞現代生活節奏、酒樓服務質素及食物性價比等多個方面。在此現象下，這群中六學生的行動更顯難得。

相片授權：chun.26dser