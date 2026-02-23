酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲茶「一盅兩件」作為香港傳統家庭及社交活動，向來是聯絡感情、享受點心的悠閒時光。然而，近年有網民觀察到，酒樓的座上客大多是年長一輩，年輕人的身影卻寥寥可數。這一現象在網上引發熱議，揭示了傳統飲食文化在現代社會中所面臨的挑戰。
食客嘆酒樓全是長者「冇後生去飲茶」！網民拆解4大原因
不解為何酒樓內年輕人身影寥寥可數
近日，有網民觀察到酒樓座上客大多是長者，並提出「點解無乜後生仔、後生女去飲茶」的疑問，隨即引起網民廣泛共鳴，討論內容主要圍繞現代生活節奏、酒樓服務質素、食物性價比及用餐體驗等多個方面。
1. 現代社會生活急促
綜合網民意見，年輕人對飲茶文化卻步，原因主要有四個。首先，現代社會講求效率，與飲茶的「慢活」精神背道而馳。有網民指出，飲茶的精髓在於「享受過程，一邊傾計一邊食嘢」，但「而家社會所有嘢都講求快食，後生仔女係唔會有耐性坐喺度飲兩個鐘茶」。
2. 酒樓服務態度成關鍵
其次，酒樓的服務態度亦是關鍵。有留言提到，部分酒樓侍應「冇禮貌」，甚至存在差別對待的陋習，如對頻繁光顧並給予小費的「熟客」熱情周到，卻以「極差態度對待」不熟悉的「生客」，使新顧客感到不受歡迎。
3. 酒樓價格昂貴兼不健康
在食物方面，不少人認為酒樓的點心「唔健康」，而且價格昂貴。有人直言「望住兜4粒蝦餃唔多40蚊，腦中閃回嘅一碗獨享車仔麵個畫面就讓我覺得好空虛」，認為同樣的價錢在其他餐廳能有更好的選擇。
4. 用餐環境大打折扣
最後，用餐環境與體驗也是一大考量。有人指出酒樓內「太嘈吵」，加上部分食客的行為，例如有「粗暴無禮」、「夾硬搭檯」，嚴重影響用餐心情。有網民分享，曾有一次因鄰桌客人的儀容問題，令他決心不再光顧該酒樓。
