杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥

飲食
更新時間：16:54 2026-01-29 HKT
發佈時間：16:54 2026-01-29 HKT

近年飲食業競爭激烈，不少食肆均各出其謀，尋求新的經營模式。近日，位於杏花新城的傳統酒樓「美京大酒樓」亦順應潮流，增設兩餸飯部並提供堂食服務，以實惠價格吸引顧客，引起區內外廣泛討論。

杏花邨美京大酒樓增設兩餸飯！晚市堂食變「員工飯堂」

酒樓兩餸飯$38起 供堂食/外賣

事緣，有網民於Facebook群組發帖，分享杏花新城「美京大酒樓」的轉型策略。酒樓自日前（26日）起，在正門位置劃出區域，於平日指定時間提供兩餸飯及現炒粉麵。兩餸飯售價為$38，三餸飯則為$48，價格極具競爭力，為區內街坊提供新的用餐選擇。

根據網民分享，酒樓轉型後生意相當不俗，晚上路過時看見酒樓內座無虛席。然而，席上食客並非享用傳統的圍枱小菜，而是每人使用一個可分隔的餐盤享用兩餸飯，場面看似「員工飯堂」。

街坊反應兩極：困獸鬥 vs 多個選擇

對於酒樓的改革，街坊反應呈兩極化。不少人對此表示歡迎，認為能在區內提供更實惠、多元化的選擇，大讚「酒樓味道，平過快餐價錢」，並直言「消費者多個選擇」。有食客更認為，酒樓的出品味道「似小菜」，可能會對附近街市的兩餸飯店帶來衝擊，笑稱「街市那檔好難做」。

另一方面，亦有街坊對服務質素表示擔憂，特別是針對堂食兩餸飯不提供枱布的安排，坦言「冇枱布頂唔順，好彩飲茶有」，擔心酒樓的傳統服務標準會因此下降。此外，亦有人認為酒樓加入兩餸飯市場，將加劇區內同業的競爭，形容此舉形同「困獸鬥」。

資料來源：杏花邨的人和事 

