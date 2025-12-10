連鎖酒樓兩餸飯外賣優惠$38起！送飲品或例湯 晚市小菜$30起 1種身份再平啲

連鎖中式酒樓稻香集團一直以其親民的價格，以及多樣化的菜式深受港人喜愛，近日不少分店更加入兩餸飯行列，是家庭及打工仔開飯的熱門選擇。最近，稻香新開張的屯門時代廣場分店亦特別推出全新的「家餸外賣優惠」，涵蓋午市及晚市時段，提供多款經濟實惠的飯盒選擇，兩餸飯最平$38即可享用，更送例湯及飲品，即睇內文優惠詳情。

稻香屯門時代廣場分店加推兩餸飯！$38起送飲品／例湯

近年兩餸飯盛行，連鎖酒樓稻香集團旗下多間酒家亦特別於燒味檔加設兩餸飯區，售賣平靚正的兩餸飯。日前，稻香新開幕的屯門時代廣場分店亦宣布新增「家餸外賣優惠」，逢星期一至日午市11am至2:30pm及3:30pm至7:30加推商務飯盒，設有兩餸及三餸選擇，兩餸飯僅售$38，而三餸飯也僅$43，並附送紙包飲品或中式靚湯一碗。

學生優惠$32外賣餐 大廚小菜$30起

稻香亦特別照顧學生一族的需要，推出學生專享優惠，只需穿著校服即可以$32的優惠價，換購指定餐單一份，同樣是配送飲品。另外，稻香亦有大廚小菜優惠，提供多種組合彈性，任選一款小菜只需$48，兩款$68，而四款亦僅需$120，平均每款小菜低至$30。菜式選擇豐富，如有經典家常小炒咕嚕肉、叉燒等，應有盡有。顧客還以$6加購紙包飲品、$8加購罐裝飲品，或以$15加配滋潤燉湯，讓晚餐更添圓滿。

稻香「家餸外賣優惠」詳情

適用分店︰屯門時代廣場分店

地址︰屯門時代廣場南翼第2層25舖

供應時間：逢星期一至日11am-2:30pm、3:30pm-7:30pm

2大連鎖酒樓優惠 黃埔逸逸居／利東集團

1. 黃埔逸逸居：早市點心$13起

位於黃埔區的逸逸居酒家，近日推出一系列餐飲優惠，涵蓋早市到午市時段，包括凡於每日上午9時30分前光顧的顧客，所有指定款式的精緻點心均可以每份$13的特惠價格享用。此外，為了豐富食客的用餐體驗，選擇於餐廳內堂食的顧客，更可以$30.8的優惠價，換購半斤招牌蜜汁叉燒或脆皮燒腩仔，讓饕客們盡情品嚐店內特色燒味。

2. 利東集團：晚市$1燒味海鮮盛宴

利東集團於旗下5間酒家推出晚市限定優惠，包括屯門利榮軒、土瓜灣利東軒、新蒲崗港灣宴會廳、九龍灣利龍軒，以及油塘利東酒家。在這波優惠活動中，最為矚目是「$1燒味及海鮮」活動。顧客於星期一至星期日晚市時段惠顧堂食，即可以$1品嚐一系列精選燒味及海鮮佳餚，包括乳豬、燒鵝、白灼海生蝦，以及紅蔥頭蔥花雞等多款招牌菜式，為食客帶來前所未有的味覺享受與超值體驗。

資料來源︰稻香集團