杏花邨酒樓劈價求存！？ 增外賣部賣兩餸飯、晚市海鮮$68起 網民：減價死路一條

在餐飲業競爭激烈的環境下，減價促銷是商戶常用的吸客手段。近日，杏花邨的「美京大酒樓」推出一系列進取的減價優惠，街坊將其分享至社交平台，並稱「有競爭就有進步！」，隨即引起區內居民及網民的廣泛討論，但反應卻是兩極。

杏花邨「美京大酒樓」劈價求存！？ 增兩餸飯外賣部、晚市海鮮$68起

近日，有杏花邨的街坊在Facebook群組中分享，位於杏花新城的「美京大酒樓」的門外貼上兩張宣傳海報，並指出「（與其他食肆）競爭能帶來進步」。從海報可見，該酒樓推出多項矚目的優惠，包括星期一至五午市提供$18.8的「響螺棒灌湯餃」或「濃湯貴妃雞米線」。

「美京大酒樓」還將增設晚上7時45分時段入座，可享小菜牌及海鮮紙全單八折的優惠；而晚上5時30分至7時43分供應「超值海鮮晚飯」，東星斑、海生蝦、羊腩煲及澳洲龍蝦南瓜麵低至$68。此外，酒樓預計於下周一（1月26日）起增設外賣部，提供兩餸飯、現炒粉麵飯等特價餐點。

網民憂減價難以維持生意：死路一條

然而，帖文下的網民留言卻並非一面倒讚好，反而引發了對酒樓經營及食物質素的憂慮。有網民直言減價促銷是「死路一條」，認為這種經營模式難以持續。亦有網民更關心食物的質素，表示「價錢其次，唔好食勢係假」，並不希望「杏花變劣食沙漠」。

有熟悉該酒樓的街坊則感嘆，該店初開業時晚市若不訂座便一位難求，但「現在做到咁cheap」，生意額可能大不如前，需要靠大幅減價來吸引顧客。

美京大酒樓

地址：杏花邨盛泰道100號杏花新城1樓133-135號舖

電話：2889 7633

資料來源：杏花邨的人和事