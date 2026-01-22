Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角街坊酒樓抵食孖寶優惠！$498歎2斤龍蝦+片皮鴨兩食 午晚市都用得

飲食
更新時間：15:51 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:51 2026-01-22 HKT

位於旺角的金苑酒家，向來以高品質的粵菜及親民的價格深受街坊歡迎，是家庭聚餐和朋友共聚的熱門之選。最近，金苑酒家為饕客們推出午、晚市驚喜優惠，推出「超強孖寶抵食組合」，當中以優惠價$498即可品嚐到澳洲龍蝦及北京片皮鴨兩食的配搭最為矚目，絕對是海鮮愛好者與片皮鴨迷的一大喜訊。

旺角街坊酒樓金苑酒家！抵食孖寶$$498 歎龍蝦+片皮鴨

旺角街坊酒樓金苑酒家，推出「超強孖寶抵食組合」低至$498。
旺角街坊酒樓金苑酒家，推出「超強孖寶抵食組合」低至$498。

街坊酒樓金苑酒家由即日起推出午市及晚市「超強孖寶抵食組合」優惠，三款片皮鴨配海鮮組合套餐低至$498。當中最吸引無疑是C餐的「澳洲龍蝦+北京片皮鴨兩食」餐。顧客只需以優惠價$498，即可歎到新鮮肥美的2斤重澳洲龍蝦，以濃郁的上湯焗製並送伊麵底，飽滿彈牙，鮮甜無比。套餐再配搭北京片皮鴨兩食，亦毫不遜色。

金苑酒家的片皮鴨以傳統方法烤製，入口香脆鬆化，搭配餅皮、青瓜、京蔥及秘製醬料一同享用，口感層次豐富。而第二食則可選擇將鴨肉拆下，製作生菜包鴨鬆，一次過品嚐兩款鴨的菜式，性價比極高，絕對是晚市聚餐的不二之選。

6位以上可享長腳蟹+有米豬孖寶

除了超值的龍蝦片皮鴨組合外，金苑酒家還有另外兩款孖寶。例如組合A的約4斤重原隻清蒸阿拉斯加長腳蟹配有米脆皮皇子豬一隻（$1098），以及組合B的約4斤重原隻清蒸阿拉斯加長腳蟹配北京片皮鴨兩食（$998）。3款組合於午市及晚市供應，優惠只限堂食，另收午市芥/晚市芥、酸菜及加一服務費。

金苑酒家超強孖寶抵食組合

  • 優惠日期︰即日起至另行通合
  • 適用時段︰12nn-9pm
  • 優惠內容︰組合A（需6位以上入座才可享用）  ；組合B及C（需4位或以上入座才可使用）

 

2大酒樓優惠 麗苑酒家/常滿百家菜

1. 馬鞍山麗苑酒家︰午市孖寶$38.8

馬鞍山麗苑酒家推出午市及下午茶優惠，星期一至五11am至4pm 顧客可以$38.8自選兩款點心，或以$78選配兩款小食，同場亦有$23.8叉燒鹹蛋飯。而2pm起，燒味湯粉一律$26.8，亦有超過15款點心及小食，包括潮州蒸粉果、古法馬拉糕等，每款$16.8起，為顧客提供經濟實惠的選擇。


2. 荃灣常滿百家菜︰午市火鍋點心放題$158起

荃灣常滿百家菜推出午市及晚市優惠，午市火鍋點心餐放題，成人每位$158起，可任食肥牛、豚肉、海蝦等火鍋配料，以及無限量享用燒賣、牛肉球等超過10款點心。湯底選擇多樣，7人以上更可享用鴛鴦鍋。餐廳另設長者晚市優惠，凡年滿65歲的長者，出示長者咭惠顧晚市，每位即可減$20。
 

資料來源︰金苑酒家

延伸閱讀︰連鎖快餐店半價早餐優惠！$22吉列雞扒定食連啡茶 免加一服務費

