連鎖酒樓大派$10優惠券！催谷外賣專櫃 燒味/小菜/海鮮/兩餸飯滿額即減

飲食
更新時間：16:23 2026-01-28 HKT
發佈時間：16:23 2026-01-28 HKT

香港人生活節奏急速，方便快捷的外賣成為不少人的用餐首選。連鎖酒樓品牌「稻香集團」一向價格親民，其分佈廣泛的外賣專檔更是解決三餐的理想之選。最近稻香更推出了名為「外賣狂賞」的推廣計劃，優惠門檻極低，只需消費滿$50即可獲贈$10優惠券，適用於下次惠顧，讓顧客越食越划算！

稻香外賣優惠！滿$50即送$10優惠券

即日起，稻香酒樓推出「外賣狂賞」推廣計劃，顧客凡於指定的稻香外賣專檔惠顧任何食品，單次消費金額滿港幣$50，即可獲贈$10優惠券一張。優惠券可於下次光顧時使用，享受實質的折扣，慳得更多，食得更開心。

稻香的外賣菜式非常多樣化，無論是鑊氣十足的家常小菜抑或海鮮，都能在外賣專檔找到。各款招牌燒味更是不二之選，燒乳鴿皮脆肉嫩是許多人必點的菜式。此外，為滿足講求效率的上班族，兩餸飯和三餸飯系列亦提供了經濟實惠且選擇自由的配搭。

稻香酒樓「外賣狂賞」優惠詳情

  • 優惠內容： 於外賣專檔惠顧任何食品滿港幣$50，即可獲贈$10優惠券一張，供下次消費時使用。

  • 推廣日期： 2026年1月28日至2026年7月31日

  • 條款及細則： 優惠券的使用細則及條款，建議以分店的最新公佈為準。

適用分店：

九龍區：

  • 何文田愛民邨：愛民商場1樓F27及F28號舖
  • 紅磡：紅磡廣場2樓

新界區：

  • 將軍澳：南豐廣場1樓 R-3鋪

  • 青衣：翠怡商場2期103-115號舖

  • 屯門：時代廣場南翼第2層25舖

  • 屯門：海趣坊40-44號舖

  • 沙田：蔚景園3樓

  • 粉嶺：碧湖花園商場地下13舖

  • 元朗（稻香超級漁港）：朗屏商場3樓301號舖

 

