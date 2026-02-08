石硤尾老字號「多彩皇宮酒樓」傳統馬仔製作秘方大公開！新春推傳統手工點心 師傅天未光開工

農曆新年將至，是時候與家人共享一頓溫馨的團年飯。紮根石硤尾近30年的老字號多彩皇宮酒樓，趁新春推出「龍騰獻瑞」賀年美饌系列，包括多款有吉祥寓意的經典賀年手工點心，更公開金華火腿馬仔製作的秘方，讓大家以新春盛宴喜迎馬年。

多彩皇宮酒樓推出10款賀年點心！煎堆/金蠔燒賣/發財豬頭包

自1998年開業以來，石硤尾老字號酒樓多彩皇宮以傳統粵菜，以及即叫即蒸的手工點心，成為街坊多年來的飲茶聚腳點。為迎接馬年來臨，酒樓點心部老師傅特別創作了多款馬年限定的主題點心，款款手工現做，寓意吉祥，絕對是新春必試之選。

點心部師傅每日天未光就開始製作點心，堅持「手工現做、零預製」。而多款賀年點心會由2月15日至23日期間供應，即年廿八至正月初七，包括寓意「金銀滿屋」的麻香煎堆球、「發財好市」的髮菜金蠔大利燒賣、「發財就手」的髮菜蒸豬手，以及「福星高照」的發財豬頭包等，每款都滿載祝福寓意，全部即叫即蒸，新鮮熱辣。

馬年限定3款「馬」字點心 馬仔製作秘方大公開

酒樓同步推出馬年限定的3款「馬」點心，包括千層馬拉糕、金華火腿馬仔及⁠馬蹄糕。其中馬拉糕及馬仔都是全人手製作，工序繁複。如有三層的馬拉糕是由師傅逐層逐層將濃郁奶黃餡鋪入馬拉糕中，再於面層蓋「馬仔」吉祥印，口感綿密，寓意一馬當先、龍馬精神。

金華火腿馬仔製作過程大公開

至於金華火腿馬仔製作過程同樣富心思，酒樓特別公開了製作工序，需經4個步驟，金華火腿馬仔才完美誕生，包括︰

炸麵條：將麵粉、雞蛋、泡打粉搓揉成麵糰，擀平切成細條後，下鍋炸至金黃酥脆 熬糖拌勻：將煮溶的麥芽糖漿與炸好的麵條迅速拌勻。 壓模：趁熱將拌勻的麵條壓入模具，並在表面灑上鹹香的金華火腿絲。 切塊：待其完全放涼後，即可切成方塊享用。

多彩皇宮酒樓

地址：石硤尾南昌街美彩樓地下

電話：27780278

營業時間︰7am-11pm

資料來源︰多彩皇宮酒樓