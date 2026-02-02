連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30

農曆新年將至，又是家家戶戶團聚、品嚐豐盛佳餚的溫馨時刻。要說到提供傳統粵菜而深受食客歡迎的，不得不提利東集團，集團為迎接馬年，旗下多間酒樓，包括利榮軒、利東酒家、港灣宴會廳及利龍軒，聯手推出一系列意頭十足的賀年美饌，當中$589即可享用的「利東太公金豬孖寶」及$588手工盆菜，絕對是CP值極高之選，讓您與家人輕鬆迎接新春。

利東酒家激抵孖寶優惠 $589歎乳豬+貴妃雞

利東集團旗下多間酒樓聯手推出一系列意頭十足的賀年優惠。

一頓圓滿的團年飯怎能缺少其他意頭菜？利東集團特別呈獻「利東太公金豬孖寶」，一次過帶來兩款宴席經典。鴻運乳豬全體以秘法烤製，外皮酥脆得發出「咔嚓」聲響，豬肉嫩滑多汁，肥瘦均稱；再配上皮滑肉嫩的「瑤池貴妃雞」，肉質鮮美，雞味濃郁，絕對是極致的味覺享受。此外，近年大受歡迎的「新春撈起」亦是必點之選。這道菜式色彩繽紛，集合多種爽口配料，食客一同動筷撈勻，高呼「撈起撈起，風生水起」，在歡笑聲中為新一年迎來好運與財富。

$588足料手工盆菜 長者憑樂悠咭再減$30

盆菜象徵著「盤滿缽滿」與團圓，是農曆新年不可或缺的主角。利東集團推出的「傳統手工盆菜」絕不馬虎，嚴選多達16款優質食材，每一口都是師傅的匠心巧手。盆菜內包含軟腍入味的鮑魚、寓意發財的爽口發菜、鮮甜彈牙的茄汁中蝦，還有冬菇、瑤柱、花膠等，各種食材的味道層層交疊，經慢火熬煮後，精華盡鎖其中，湯汁濃郁香醇。不論是小家庭還是數代同堂，這盆盛宴都能滿足您對傳統滋味的所有想像，為新一年的團聚帶來最溫暖的祝福。長者訂購盆菜更可享獨家優惠，持樂悠咭購買即減$30，更加划算。

利東集團賀年優惠