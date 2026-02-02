Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30

飲食
更新時間：19:36 2026-02-02 HKT
發佈時間：19:36 2026-02-02 HKT

農曆新年將至，又是家家戶戶團聚、品嚐豐盛佳餚的溫馨時刻。要說到提供傳統粵菜而深受食客歡迎的，不得不提利東集團，集團為迎接馬年，旗下多間酒樓，包括利榮軒、利東酒家、港灣宴會廳及利龍軒，聯手推出一系列意頭十足的賀年美饌，當中$589即可享用的「利東太公金豬孖寶」及$588手工盆菜，絕對是CP值極高之選，讓您與家人輕鬆迎接新春。

利東酒家激抵孖寶優惠 $589歎乳豬+貴妃雞

利東集團旗下多間酒樓聯手推出一系列意頭十足的賀年優惠。
利東集團旗下多間酒樓聯手推出一系列意頭十足的賀年優惠。

一頓圓滿的團年飯怎能缺少其他意頭菜？利東集團特別呈獻「利東太公金豬孖寶」，一次過帶來兩款宴席經典。鴻運乳豬全體以秘法烤製，外皮酥脆得發出「咔嚓」聲響，豬肉嫩滑多汁，肥瘦均稱；再配上皮滑肉嫩的「瑤池貴妃雞」，肉質鮮美，雞味濃郁，絕對是極致的味覺享受。此外，近年大受歡迎的「新春撈起」亦是必點之選。這道菜式色彩繽紛，集合多種爽口配料，食客一同動筷撈勻，高呼「撈起撈起，風生水起」，在歡笑聲中為新一年迎來好運與財富。

$588足料手工盆菜 長者憑樂悠咭再減$30

盆菜象徵著「盤滿缽滿」與團圓，是農曆新年不可或缺的主角。利東集團推出的「傳統手工盆菜」絕不馬虎，嚴選多達16款優質食材，每一口都是師傅的匠心巧手。盆菜內包含軟腍入味的鮑魚、寓意發財的爽口發菜、鮮甜彈牙的茄汁中蝦，還有冬菇、瑤柱、花膠等，各種食材的味道層層交疊，經慢火熬煮後，精華盡鎖其中，湯汁濃郁香醇。不論是小家庭還是數代同堂，這盆盛宴都能滿足您對傳統滋味的所有想像，為新一年的團聚帶來最溫暖的祝福。長者訂購盆菜更可享獨家優惠，持樂悠咭購買即減$30，更加划算。

利東集團賀年優惠

  • 參與食府：利榮軒、利東酒家、利東軒、港灣宴會廳、利龍軒

  • 精選推廣

    • 利東太公金豬孖寶：$589 (包括乳豬一隻及瑤池貴妃雞一隻)

    • 傳統手工盆菜：$588 (4-6人份量，網購自取價格)

    • 新春撈起：$188 

    • 賀年糕點系列：$93/個 (包括椰汁年糕、臘味蘿蔔糕、黃金糕等)

  • 獨家優惠

    • 凡持有【樂悠咭】的顧客，在購買盆菜時可即時享有$30折扣。

    • 透過網上平台訂購，更可專享額外驚喜優惠。

  • 訂購方式：建議透過官方網站進行網上訂餐，以鎖定優惠。

  • 條款及細則：所有優惠受條款及細則約束，詳情請向個別食府查詢或參閱官方公布。

 

同場加映：陶源酒家25折震撼優惠！$138歎金陵片皮鴨二食 午晚市同價

 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
8小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
22小時前
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
5小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
金價曾失守4500美元 3日累瀉兩成 前交易員警告「還沒有結束」 高盛稱槓桿效應加速跌勢
金價曾失守4500美元 3日累瀉兩成 前交易員警告「還沒有結束」 高盛稱槓桿效應加速跌勢
宏觀經濟
7小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
15小時前
大圍站馬尾女發難「以一敵四」 箍頸起飛腳咬住職員唔放 港鐵透露事情始末｜Juicy叮
00:35
大圍站馬尾女發難「以一敵四」 箍頸起飛腳咬住職員唔放 港鐵透露事情始末｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
許仕仁逝世︱曾蔭權悲痛悼「50年忠誠摯友」 讚洞見非凡、天生公共服務領袖 對各階層理解透徹
許仕仁逝世︱曾蔭權悲痛悼「50年忠誠摯友」 讚洞見非凡、天生公共服務領袖 對各階層理解透徹
政情
5小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT