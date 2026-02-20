「初級大人」現象Threads掀熱議！飲茶坐「細路枱」、買生果要問「高級大人」：在爸媽面前我只有三歲

最近，港台社交平台上興起以「初級大人」和「高級大人」來形容自己與父母、長輩的有趣說法。這個現象描繪出一個世代標籤：不論是20、30還是40歲的成年人，只要面對著被稱作「高級大人」的父母、長輩，其平日累積的生活技能與決策能力，彷彿會瞬間「退化」成孩童時期。有網友便發文提問：「各位初級大人，有遇到什麼必須求助『高級大人』的時刻嗎？」此話題迅速引發網絡熱議。

「初級大人」現象席捲港台！ 煮飯、拜神通通求助「高級大人」

不論是20、30還是40歲的成年人，只要面對著被稱作「高級大人」的父母、長輩，其平日累積的生活技能與決策能力，彷彿會瞬間「退化」成孩童時期。

「初級大人」這種說法先在台灣社交平台上冒起，在Threads 上，不少台灣「初級大人」分享了他們在日常生活中「退化」的實例，例如在家煮飯時，竟無人知道電飯煲的內鍋也需要加水，最終只能向AI查問才完成。該網友感嘆，那一刻腦海中只想找家中長輩求救。在新春期間，又有人不清楚一些拜神的傳統習俗應如何處理。

例如在家煮飯時，竟無人知道電飯煲的內鍋也需要加水，最終只能向AI查問才完成。

買生果要問高級大人、飲茶坐「細路枱」

也有「初級大人」分享在家庭飲茶的場合，被安排坐「細路枱」，部長詢問要喝什麼茶時，他們的下意識反應是轉頭向「大人桌」求救。

有「初級大人」去水果攤買車厘子，會逐一將水果拍照傳給家中的「高級大人」進行「遙距決策」。

而在香港方面，也有一批「初級大人」大人分享在不同場景下，皆會不自覺地向「高級大人」求助，如在例如在家庭飲茶的場合，被安排坐「細路枱」，部長詢問要喝什麼茶時，他們的下意識反應是轉頭向「大人桌」求救，看看長輩們點了哪種茶，而在點餐時則會靜靜等待，讓其他「大人」全權決定要吃什麼。這種依賴性也延伸至職場，許多年輕上班族會對新年開工日的禮儀感到困惑，煩惱著應該主動向同事拜年，還是安坐原位等待長輩派發利是。

在日常購物時，有「初級大人」去水果攤買車厘子，會逐一將水果拍照傳給家中的「高級大人」進行「遙距決策」；即使檔主熱情地提出「妹妹，算你便宜一點」，他們的回應往往是「不好意思，我要先問一下爸爸媽媽」。更有趣的是，亦有人笑稱只要有「高級大人」陪同出門，自己便無需攜帶金錢，這已成為一項心照不宣的「生存技能」。

大型退化現場？ 為何在爸媽面前我只有三歲

從煮飯、點餐到職場禮儀，「初級大人」的討論反映了一種普遍存在的家庭現象。這些例子並非指真正的能力缺失，而更多是一種對父母的習慣性依賴，以及在家庭角色中不自覺地退回至子女位置的心理現象。

事實上，類似的社會現象在日、韓也早已引起關注，例如在日本便有「甘え」 (Amae)的說法完美詮釋了「初級大人」的行為心態。「甘え」描述了一種渴望被他人（如母親般的角色）照顧、包容和縱容的文化心理狀態。當一個成年人在父母面前展現出孩童般的撒嬌、依賴和決策困難時，這種行為便是「甘え」的典型表現。

在韓國，最接近的說法是「袋鼠族」（캥거루족），指那些已成年、大學畢業後，卻仍像袋鼠寶寶一樣留在父母的「育兒袋」中，不僅與父母同住，生活上也完全依賴父母經濟支援的年輕人。

何謂「高級大人」？晉級的十大指標

與「初級大人」相對的，是他們所依賴的「高級大人」。究竟要具備哪些特質，才算是成功「晉級」？《星島頭條》亦綜合網民意見，總結出以下十大指標：

家用自由：主動承擔家庭開支，而不只是被動繳交家用。 聚會擔當：能獨力籌辦一場家庭聚餐，甚至親自下廚準備，並妥善安排一切。 證件與帳單管家：處理身分證、護照、回鄉證等重要證件的續期，並準時繳交所有個人帳單。 家庭總管：接手處理家居維修、家庭電器及電子產品的技術和維修問題問題。 健康管理師：主動為自己及家人安排身體檢查，並規劃醫療保險。 成家立室：認真規劃個人居住問題，到外面租樓獨立，甚至結婚生子，完成「上車」目標。 理財策劃：除了儲蓄，還會主動管理自己的強積金(MPF)投資組合，並為個人稅務進行規劃。 合約達人：能獨自看懂並簽署租屋、工作、電話Plan或健身會籍等各類合約，不需再請父母過目。 人情管理：記得親友的生日、人情往來及重要紀念日，避免失禮。 成為照顧者：從被照顧者，轉變為懂得關心及照顧父母需要的人。

延伸閱讀： 港中佬列拜年8大規條！警惕麻煩長輩 這一「劣質傳統」要取締！ Threads友： 要發揚光大