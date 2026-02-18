港中佬列拜年8大規條！警惕麻煩長輩 這一「劣質傳統」要取締！ Threads友： 要發揚光大

農曆新年本是家人團聚的溫馨時刻，但對不少人而言，拜年時要應酬長輩「關切」問候或會成為壓力來源。近日，有網民在社交平台分享一篇「中佬去家庭團拜指南」，以幽默而實用的筆觸，教導中年男士如何得體地應對家庭聚會，避免成為年輕後輩眼中的「麻煩長輩」，引發網民熱議。

Threads中佬列8大拜年準則！免成年輕人眼中的「麻煩長輩」

有中年港男在Threads 上以自身經歷出發，列出了8項要點的「拜年指南」，旨在為中年男士提供一套清晰團拜行為準則。該指南發布後，因其內容貼地、道出不少年輕人的心聲而迅速在網上流傳開來，更獲得超過1,700次讚好。

該「指南」開首先建議基本的拜年禮儀，如「入到屋講恭喜發財..身體健康」，以及「見到後輩即刻派利是」。然而，文章的精髓在於提醒中年男士應避免的「尷尬行為」。其中，第四點「見到小朋友唔好講67扮後生仔/細細記唔記我帶你去../講笑話」引起了特別關注，帖主不希望孩子們為了禮貌，而要「連新年都要聽我講啲out曬既笑話仲要扮笑」。他認為，中年人那種故作風趣的行為，對小朋友而言其實是一種負擔。

指南亦建議，對於「連續5年以上追問過結婚/生仔」的長輩，可以考慮送上「五餅二魚」（應指嘉頓雜餅）作回應，以幽默方式「反擊」令人尷尬的私人問題。帖主總結道，者總結，一位理想的長輩典範，應該是派完利是後，一句閒話也不多問。

網民熱烈迴響 帖主再提：比較仔女係劣一級文化

此「指南」一出，隨即獲得大量網民讚賞，形容其「實用又正向」、「世界需要多一點這樣的中佬」，值得「發揚光大」及「貼堂」。不少留言表示深有同感，有網民分享道：「細個最憎就係大時大節家庭聚會，啲長輩成日講啲懶好笑嘅嘢（me笑唔出），又喺度互相比較大家嘅仔女，煩到不得了」。

帖主亦在回應中提到，「互相比較仔女已經係再劣一級既文化黎，完全係將拜年場所變成羅馬競技場」，一語道破許多人在新年聚會中所感受到的壓力。

