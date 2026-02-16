港漂職場過半同事年廿九照返工 好奇「不過農曆新年嗎？」 港網民解釋3原因：請假唔抵

農曆新年向來是中華民族最重視的傳統節日。今日（16日）就是年廿九，有港漂原本以為職場不少同事請假過節，惟上班後發現大半同事仍然照常上班，好奇「香港人不過農曆新年嗎？」有港網民解釋出於3原因：「請假唔抵！」

港漂職場過半同事年廿九照返工 好奇「不過農曆新年嗎？」

年近歲晚，內地不少打工仔都會放假回鄉與家人團聚，或者外出旅行散心。有內地港漂今日（16日）在小紅書以「香港人不過農曆新年嗎？」為題發文，分享農曆新年的職場觀察，表示：「今天已經年廿九了，我以為會有大半同事會請假回去，結果大半同事都穩穩坐在工位上，只有少部分人請了AL（年假）why？」

帖文一出，隨即吸引兩地網民留言討論，有同為港漂感嘆：「我哈爾濱人現在還坐在公司，公司說能提早4點下班我都很崩潰」，也有內地網民表示不理解為何假期前仍然有大部分港人選擇上班，「可能因為家人在香港不需要春運，但是也不能理解，請兩天年假不就可以休9天嗎？就算待在香港家裡也比上班好吧」。

港網民解釋3原因：請假唔抵！

有港人留言嘗試解釋為何大部分香港打工仔不會在農曆新年前夕放假，主要出於三大原因，首先，許多港人的家庭都同住本地，「不用經歷春運」，無需長途奔波，「主要就是今晚回家或在餐廳與家人吃年夜飯，有些人甚至會（避開高峰期）提早過節」、「因為香港的local就待在香港，不需要像內地那麼多人一樣天南地北的回家，香港可能就是東區到南區，港島到離島」。

其次，有網民表示請假主要是為了出外旅行，惟農曆新年期間雖然可以「請2放9」，但機票相對價格高昂，加上假期有限，「沒有必要的話不會特別去申請」、「因為新年去旅行會很貴，所以我不會在這時候請假」、「過年請假沒啥意思，人又多，去不了旅行」、「機票貴到死，去哪人都多，不如省兩天年假找人少的時候出去玩。」

最後，由於年廿九（或年三十）大部分公司都容許提早下班，「今天只需上半天吧，又能領全天工資」，「返兩個半鐘，提早一個鐘搭車出去食公司團年飯，之後收爐了」，下班後再與家人團聚即可，直言「請假唔抵！」，有人更表示雖然年假充足，惟「絕不在工作最閒的時候請假」，認為年廿九選擇上班才是明智的決定。

來源：小紅書

文：LW