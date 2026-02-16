Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港漂職場過半同事年廿九照返工 好奇「不過農曆新年嗎？」 港網民解釋3原因：請假唔抵

生活百科
更新時間：15:11 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:11 2026-02-16 HKT

農曆新年向來是中華民族最重視的傳統節日。今日（16日）就是年廿九，有港漂原本以為職場不少同事請假過節，惟上班後發現大半同事仍然照常上班，好奇「香港人不過農曆新年嗎？」有港網民解釋出於3原因：「請假唔抵！」

港漂職場過半同事年廿九照返工 好奇「不過農曆新年嗎？」 

年近歲晚，內地不少打工仔都會放假回鄉與家人團聚，或者外出旅行散心。有內地港漂今日（16日）在小紅書以「香港人不過農曆新年嗎？」為題發文，分享農曆新年的職場觀察，表示：「今天已經年廿九了，我以為會有大半同事會請假回去，結果大半同事都穩穩坐在工位上，只有少部分人請了AL（年假）why？」

帖文一出，隨即吸引兩地網民留言討論，有同為港漂感嘆：「我哈爾濱人現在還坐在公司，公司說能提早4點下班我都很崩潰」，也有內地網民表示不理解為何假期前仍然有大部分港人選擇上班，「可能因為家人在香港不需要春運，但是也不能理解，請兩天年假不就可以休9天嗎？就算待在香港家裡也比上班好吧」。

港網民解釋3原因：請假唔抵！

有港人留言嘗試解釋為何大部分香港打工仔不會在農曆新年前夕放假，主要出於三大原因，首先，許多港人的家庭都同住本地，「不用經歷春運」，無需長途奔波，「主要就是今晚回家或在餐廳與家人吃年夜飯，有些人甚至會（避開高峰期）提早過節」、「因為香港的local就待在香港，不需要像內地那麼多人一樣天南地北的回家，香港可能就是東區到南區，港島到離島」。

其次，有網民表示請假主要是為了出外旅行，惟農曆新年期間雖然可以「請2放9」，但機票相對價格高昂，加上假期有限，「沒有必要的話不會特別去申請」、「因為新年去旅行會很貴，所以我不會在這時候請假」、「過年請假沒啥意思，人又多，去不了旅行」、「機票貴到死，去哪人都多，不如省兩天年假找人少的時候出去玩。」

最後，由於年廿九（或年三十）大部分公司都容許提早下班，「今天只需上半天吧，又能領全天工資」，「返兩個半鐘，提早一個鐘搭車出去食公司團年飯，之後收爐了」，下班後再與家人團聚即可，直言「請假唔抵！」，有人更表示雖然年假充足，惟「絕不在工作最閒的時候請假」，認為年廿九選擇上班才是明智的決定。

來源：小紅書

文：LW

同場加映：農曆新年習俗禁忌｜初一至初七28大宜忌！赤馬年穿著要避紅？做錯隨時全年行衰運

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
7小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
2小時前
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨能力、續航力及防漏塵表現一文睇清
消委會無線直立式吸塵機測試︱16款型號評分(Dyson/Miele/Bosch/小米上榜) 吸淨力/續航力/防漏塵表現一文睇清
生活百科
5小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
4小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
18小時前
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
5小時前