農曆新年習俗禁忌｜初一至初七28大宜忌！赤馬年穿著要避紅？做錯隨時全年行衰運
發佈時間：10:30 2026-02-15 HKT
農曆新年習俗禁忌｜農曆新年是華人最重視的傳統節日，象徵辭舊迎新，不過傳統上有許多代表不吉利的事都要在新年期間要避免，一不小心犯忌，就可能招來口舌是非、破財或霉運連連，即睇28大新年禁忌，過年拜年萬勿觸犯！
農曆新年習俗禁忌 初一至初七宜忌！
1.忌說不吉利話
避免「死」「病」「窮」「破」「輸」「沒有」「爛」等字眼，多說吉祥話如「恭喜發財」「年年有餘」「身體健康」「馬到成功」，維持喜慶氛圍。
2.忌穿黑白衣服
黑色壓抑喜氣，白色似孝服，傳統宜穿紅色、粉色、金色或暖色系增添喜慶。但2026赤馬年火氣旺，有命理師建議避免過度大紅，以免火上加油，可選較柔和的紅、粉紅，或黑色、綠色、白色、黃色平衡火勢。
3.忌打破東西
象徵破財。若不小心打碎，立即說「歲歲平安」「落地開花」化解，用紅紙包好碎片，待年初五「破五日」再丟棄，保財運不散。
4.忌掃地、倒垃圾
民間相信地基藏財，掃地等於掃走財運。若需清潔，由外往內掃，避免財氣外流。
5.忌洗衣服、曬衣服
水代表財富，初一初二是水神（水德星君）生日，大量用水恐沖犯神明，洗衣等於沖走財運。
6.忌使用剪刀、針線
象徵剪斷財路或引發爭執，新年期間避免裁剪或縫紉。
7.忌剪頭髮、剪指甲
頭髮諧音「發」，剪掉等於剪財。傳統正月內避免，最好等到年初二或之後。
8.忌和正在睡覺的人拜年
傳統認為會影響對方運勢，增加臥病在床的厄運。
9.不宜行房
傳統上年初一、年初二、年初三皆不宜。初一是月廓虧空，擔心陰陽不調；年初二回娘家，舟車勞頓不宜勞累；年初三為「赤狗日」，易生口角，避免破壞和氣。
10.忌借錢、討債、欠錢
象徵全年缺錢或被人追債。除夕前務必清債。
11.忌哭泣、生氣、罵人
破壞喜氣，影響全年氛圍。
12.忌吃藥、就醫（非必要）
象徵生病一整年，除緊急情況避免。
13.忌受傷
傳統認為新年受傷帶來全年血光之災，是不吉兆頭
14. 不宜買鞋
「鞋」諧音「唉」，買鞋恐導致全年唉聲嘆氣。
15忌送禮送單數
單數不吉利，留意禮物要準備雙數，寓意好事成雙。
大年初一禁忌
大年初一禁忌最多，象徵全年走向，宜早起精神飽滿、說吉祥話、穿新衣。
16.不宜洗頭、洗澡
初一初二是水神生日，用水過多恐冒犯神明；「洗」近「死」，不吉利。
17.忌洗衣服
理由同上，「洗」近「死」，避免，不太吉利。
18.忌催人起床
被叫起床恐導致全年被人催命、勞碌奔波。
19.忌睡午覺
俗語「初一睡午覺，整年懶到老」。應早起迎新氣，睡午覺象徵全年懶散、事業無成。
20.忌吃稀飯
吃稀飯象徵全年貧窮，建議吃年糕、發菜、蠔豉等吉祥食物，寓意「年年有餘」「發財好市」
21.忌已嫁女回娘家
傳統認為會「吃窮娘家」。
22.大年初一忌貼揮春
揮春應在年初一前（最好除夕或更早）貼好，代表迎接福氣；大年初一才貼不吉利。
23.忌煮新飯
要吃除夕留下的「過年飯」，寓意年年有餘、舊年有剩延續到新年。
年初二至年初七特定習俗與禁忌
除了大年初一，年初二至年初七都有特定習俗與禁忌，一不小心犯忌，就可能招來口舌是非、破財或霉運連連。
24.大年初二宜回娘家
傳統上年初二是嫁出去的女兒回娘家拜年的日子。
25.大年初三忌外出拜年
大年初三為赤口日，容易引起爭執、口角、是非。
26.年初四忌外出
傳說初四是在家中恭迎神明，是寓意祈求灶王爺與家神守護的日子，所以不宜外出。
27.年初五忌儲窮氣
為「破五日」或「送窮日」，忌儲窮氣。快快清掃家中垃圾、倒掉積存廢物，象徵送走窮氣、迎來新一年好運與財運；許多商家此日開市、迎財神。
28.年初七不宜拜年
初七是人日，也是「七煞日」，是諸事不宜的日子，應避免拜年