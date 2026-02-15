農曆新年習俗禁忌｜初一至初七28大宜忌！赤馬年穿著要避紅？做錯隨時全年行衰運

農曆新年習俗禁忌｜農曆新年是華人最重視的傳統節日，象徵辭舊迎新，不過傳統上有許多代表不吉利的事都要在新年期間要避免，一不小心犯忌，就可能招來口舌是非、破財或霉運連連，即睇28大新年禁忌，過年拜年萬勿觸犯！

農曆新年習俗禁忌 初一至初七宜忌！

農曆新年習俗禁忌一文睇清！（《愛·回家之開心速遞》劇照）

1.忌說不吉利話

避免「死」「病」「窮」「破」「輸」「沒有」「爛」等字眼，多說吉祥話如「恭喜發財」「年年有餘」「身體健康」「馬到成功」，維持喜慶氛圍。

2.忌穿黑白衣服

黑色壓抑喜氣，白色似孝服，傳統宜穿紅色、粉色、金色或暖色系增添喜慶。但2026赤馬年火氣旺，有命理師建議避免過度大紅，以免火上加油，可選較柔和的紅、粉紅，或黑色、綠色、白色、黃色平衡火勢。

3.忌打破東西

象徵破財。若不小心打碎，立即說「歲歲平安」「落地開花」化解，用紅紙包好碎片，待年初五「破五日」再丟棄，保財運不散。

4.忌掃地、倒垃圾

民間相信地基藏財，掃地等於掃走財運。若需清潔，由外往內掃，避免財氣外流。

5.忌洗衣服、曬衣服

水代表財富，初一初二是水神（水德星君）生日，大量用水恐沖犯神明，洗衣等於沖走財運。

6.忌使用剪刀、針線

象徵剪斷財路或引發爭執，新年期間避免裁剪或縫紉。

7.忌剪頭髮、剪指甲

頭髮諧音「發」，剪掉等於剪財。傳統正月內避免，最好等到年初二或之後。

8.忌和正在睡覺的人拜年

傳統認為會影響對方運勢，增加臥病在床的厄運。

9.不宜行房

傳統上年初一、年初二、年初三皆不宜。初一是月廓虧空，擔心陰陽不調；年初二回娘家，舟車勞頓不宜勞累；年初三為「赤狗日」，易生口角，避免破壞和氣。

10.忌借錢、討債、欠錢

象徵全年缺錢或被人追債。除夕前務必清債。

11.忌哭泣、生氣、罵人

破壞喜氣，影響全年氛圍。

12.忌吃藥、就醫（非必要）

象徵生病一整年，除緊急情況避免。

13.忌受傷

傳統認為新年受傷帶來全年血光之災，是不吉兆頭

14. 不宜買鞋

「鞋」諧音「唉」，買鞋恐導致全年唉聲嘆氣。

15忌送禮送單數

單數不吉利，留意禮物要準備雙數，寓意好事成雙。

大年初一禁忌

大年初一禁忌最多，象徵全年走向，宜早起精神飽滿、說吉祥話、穿新衣。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

大年初一禁忌最多，象徵全年走向，宜早起精神飽滿、說吉祥話、穿新衣。

16.不宜洗頭、洗澡

初一初二是水神生日，用水過多恐冒犯神明；「洗」近「死」，不吉利。

17.忌洗衣服

理由同上，「洗」近「死」，避免，不太吉利。

18.忌催人起床

被叫起床恐導致全年被人催命、勞碌奔波。

19.忌睡午覺

俗語「初一睡午覺，整年懶到老」。應早起迎新氣，睡午覺象徵全年懶散、事業無成。

20.忌吃稀飯

吃稀飯象徵全年貧窮，建議吃年糕、發菜、蠔豉等吉祥食物，寓意「年年有餘」「發財好市」

21.忌已嫁女回娘家

傳統認為會「吃窮娘家」。

22.大年初一忌貼揮春

揮春應在年初一前（最好除夕或更早）貼好，代表迎接福氣；大年初一才貼不吉利。

23.忌煮新飯

要吃除夕留下的「過年飯」，寓意年年有餘、舊年有剩延續到新年。

年初二至年初七特定習俗與禁忌

除了大年初一，年初二至年初七都有特定習俗與禁忌，一不小心犯忌，就可能招來口舌是非、破財或霉運連連。（《家有囍事》劇照）

除了大年初一，年初二至年初七都有特定習俗與禁忌，一不小心犯忌，就可能招來口舌是非、破財或霉運連連。

24.大年初二宜回娘家

傳統上年初二是嫁出去的女兒回娘家拜年的日子。

25.大年初三忌外出拜年

大年初三為赤口日，容易引起爭執、口角、是非。

26.年初四忌外出

傳說初四是在家中恭迎神明，是寓意祈求灶王爺與家神守護的日子，所以不宜外出。

27.年初五忌儲窮氣

為「破五日」或「送窮日」，忌儲窮氣。快快清掃家中垃圾、倒掉積存廢物，象徵送走窮氣、迎來新一年好運與財運；許多商家此日開市、迎財神。

28.年初七不宜拜年

初七是人日，也是「七煞日」，是諸事不宜的日子，應避免拜年