稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包

飲食
更新時間：15:53 2026-02-26 HKT
飲茶不單是一種飲食文化，更是聯繫親朋好友感情的社交活動。以親民價格及穩定品質見稱的稻香集團，近期於旗下酒家多間分店推出極吸引的點心優惠，指定點心會按小點計，讓大家能更無負擔地歎一盅兩件，即睇內交詳情。

稻香集團酒樓點心優惠！指定點心一律按小點計 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包

連鎖酒樓稻香集團由即日起推出點心優惠，顧客逢星期一至五於早茶、午茶及下午茶時段飲茶，指定點心紙內的尊、精、大、中、小點，全部一律按小點的價錢計算，意味著食客能以最實惠的價錢，品嚐到價值更高的精緻點心。

指定點心包括有皮薄餡靚的蝦餃、肉汁豐富的燒賣、醬香濃郁的鳳爪，以及鬆軟外皮包裹著香甜叉燒的叉燒包，這些深受歡迎的經典款式，現在全部可以用小點的價錢享用。限時優惠適用稻香、稻香超級漁港及稻香茶居多區分店。

稻香茶樓點心優惠詳情

  • 供應時間：星期一至五7am-4pm（公眾假期除外）
  • 適用分店︰
    • 稻香
      • 將軍澳南豐廣場1樓 R-3鋪
      • 將軍澳新都城第2期L2樓2039-2042舖
      • 沙田正街1號蔚景園3樓
      • 粉嶺碧湖花園商場地下13舖
      • 石硤尾邨美禧樓106號舖
    • 稻香超級漁港︰元朗朗屏商場3樓301號舖
    • 稻香茶居︰
      • 將軍澳唐德街3號星峰薈二樓
      • 大角咀新九龍廣場1樓127-160號舖

2大連鎖酒樓優惠 福苑/羲和雅苑

1. 福苑集團︰幟哥坐鎮 晚市小菜$38起

福苑集團最近與香港粵菜名廚幟哥合作，推出晚市限時優惠。顧客於晚上6時後親臨集團旗下任何酒樓堂食，即可以優惠價$38起，從四款精心挑選的菜式中任選其一。這四款菜式包括晚爐脆皮燒鵝皇、金蒜絲蒸原隻生蠔、芥菜豆腐鹹魚肉片湯及黃椒醬蒸蝴蝶海斑，為食客帶來星級的餐飲體驗。

2. 羲和雅苑︰招牌烤鴨限時半價

以精緻北京菜聞名的羲和雅苑於中環開設香港第三間分店，並推出新店限定優惠。由即日起至4月30日，顧客凡單點整隻招牌羲和烤鴨，即可享半價折扣。該店烤鴨以其酥脆鴨皮與鮮嫩多汁的鴨肉著稱，更開創獨特的一鴨三食食法，包括脆皮蘸爆炸糖、鴨胸肉配芥末醬等，為傳統北京烤鴨帶來嶄新體驗。

資料來源︰稻香集團

延伸閱讀︰美心MX長者優惠加碼！周末加推1日 晚市堂食/外賣即享75折

